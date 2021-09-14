Евакуація до США з Афганістану на паузі як мінімум ще на тиждень

США планують почати вакцинацію афганців ще під час їх перебування за кордоном

Евакуаційні рейси поки не літатимуть через карантинні обмеження

Евакуація афганських біженців в США припинена як мінімум ще на тиждень через виявлені раніше випадки захворювання на кір серед тих, кого збираються вивезти з країни. Про це йдеться в заяві заступниці прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

«Ці рейси ще залишаться призупиненими як мінімум на сім додаткових днів з обережності», – сказала вона, відповідаючи на питання про евакуацію афганців у США.

За її словами, операція з вивезення афганських біженців припинена за запитом центрів із контролю і профілактики захворювань при Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб США.

«Незабаром ми почнемо вакцинацію афганців від кору, свинки і краснухи ще під час їх перебування за кордоном», – додала представниця Білого дому.

Нагадаємо, 10 вересня США прийняли рішення призупинити евакуацію афганців після виявлення хворих на кір.

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