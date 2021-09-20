Головний інфекціоніст США назвав спосіб знизити смертність від Covid-19

Головний інфекціоніст США розповів, як країні не допустити 1 млн смертей від Covid-19

Фаучі підкреслив, що для зниження рівня смертності необхідна вакцинація переважної більшості населення країни

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що в країні не помре один мільйон людей через Covid-19, якщо вакцинується більше американців. Такий спосіб зниження смертності він назвав в ефірі телеканалу CNN.

Фаучі зазначив, що не вважає мільйон смертей від коронавірусу «чимось неминучим».

«Звичайно, я сподіваюся, що ні. Я не вважаю мільйон смертей від Covid-19 чимось неминучим. У нас є можливості, у нас є вакцини, які мають високу ефективність і безпечні», – заявив головний інфекціоніст США.

Фаучі підкреслив, що для зниження рівня смертності необхідна вакцинація переважної більшості населення країни.

Лікар нагадав, що близько 70 млн американців все ще не зробили щеплення від коронавірусу, хоча мають на це право.

Раніше прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі пригрозила звільненням федеральним держслужбовцям CША в разі їх відмови від проходження вакцинації проти коронавірусу. При цьому вона ствердно відповіла на питання, чи загрожує звільнення тим чиновникам, які відмовилися від вакцинації без поважної причини.

За останніми даними, в США коронавірус виявлений у 42 млн людей. Більше 32 мільйонів з них видужали, більше 691 тисяч пацієнтів загинули.

До слова, група експертів Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) порекомендувала третій укол вакциною Pfizer від Covid-19 для осіб 65 років і старше, а також для тих, хто перебуває в групі високого ризику.

Нагадаємо, раніше нове дослідження, проведене в Ізраїлі, довело, що бустерне щеплення третьою дозою вакцини Pfizer підвищує імунний захист від коронавірусу в 10 разів.

Нагадаємо, причина важкого перебігу коронавірусної хвороби у деяких пацієнтів – підвищений рівень вироблення аутоантитіл, що діють проти тканин людини.

Також раніше стало відомо, що через кілька місяців після перенесення Covid-19 у людей, що одужали, можуть з’являтися такі аномальні наслідки хвороби, як непереносимість алкоголю, суїцидальні думки чи, наприклад, старіння нирок.

Крім того, Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я отримав обладнання для виявлення нових штамів зразків коронавірусу SARS-CoV-2, виявлених в українських пацієнтів.

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