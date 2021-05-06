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    В Ріо-де-Жанейро сталася масштабна перестрілка: загинуло 25 осіб

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    В Ріо-де-Жанейро сталася масштабна перестрілка - В Ріо-де-Жанейро сталася масштабна перестрілка: загинуло 25 осіб
    В Ріо-де-Жанейро сталася масштабна перестрілка
    Фото: Betinho Casas Novas/Futura Press/Estadão Conteúdo

    За попередніми даними, стрілянина сталася під час проведення спецоперації

    У бразильському Ріо-де-Жанейро сталася масштабна перестрілка між поліцією та бандою, яка займалася торгівлею наркотиками. Загинуло 25 людей. Про це повідомляє телеканал Globo.

    За попередніми даними, стрілянина сталася під час проведення спецоперації. Поліціянти ліквідували 24 ймовірних членів великого угруповання. Внаслідок стрілянини загинув один поліціянт, ще двоє отримали поранення. Крім того, поранення отримали два пасажири метро й один місцевий житель.

    Цифрова платформа Fogo Cruzado, яка реєструє дані про збройне насильство з липня 2016 року, заявила, що це найбільша кількість загиблих в ході поліційної операції.

    Журналісти вже звернулися у поліцію з проханням прокоментувати, що це за спецоперація. Однак відповіді наразі нема.

    Тим часом місцеві мешканці у соціальних мережах розповідають, що перестрілка сталася у фавелі Джакарезіньо, що знаходиться у північній зоні Ріо. Люди скаржаться, що пережили справжній жах.

    Один із місцевих мешканців заявив, що поліціянти та злочинці вдерлися у його дім. На очах у чоловіка та його матері похилого віку вбили двох людей.

    Поліціянти відібрали у місцевих жителів телефони, щоб ті не надіслали будь-яку інформацію про перестрілку іншим членам цього наркокартелю.

    На вулицях лежать тіла загиблих. Родичів не пускають.

    Одна з місцевих мешканок розповіла, що на її очах вбили водія мототаксі. Осколок поранив дівчині вухо.

    Теги: Twitter час стрілянина
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