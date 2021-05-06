В Ріо-де-Жанейро сталася масштабна перестрілка: загинуло 25 осіб

За попередніми даними, стрілянина сталася під час проведення спецоперації

У бразильському Ріо-де-Жанейро сталася масштабна перестрілка між поліцією та бандою, яка займалася торгівлею наркотиками. Загинуло 25 людей. Про це повідомляє телеканал Globo.

За попередніми даними, стрілянина сталася під час проведення спецоперації. Поліціянти ліквідували 24 ймовірних членів великого угруповання. Внаслідок стрілянини загинув один поліціянт, ще двоє отримали поранення. Крім того, поранення отримали два пасажири метро й один місцевий житель.

Um policial civil e pelo menos 24 suspeitos morreram durante uma operação da corporação na favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. As investigações identificaram 21 integrantes do grupo criminoso que atuam no Jacarezinho. #Polícia #BandNewsFM pic.twitter.com/nFar4uCG1X — BandNews FM - Rio (@bandnewsfmrio) May 6, 2021

Цифрова платформа Fogo Cruzado, яка реєструє дані про збройне насильство з липня 2016 року, заявила, що це найбільша кількість загиблих в ході поліційної операції.

Журналісти вже звернулися у поліцію з проханням прокоментувати, що це за спецоперація. Однак відповіді наразі нема.

Diante da chacina que está acontecendo no Jacarezinho,

moradores foram às ruas protestar contra o massacre que começou nesta manhã.



O protesto foi dispersado pela polícia que chegou a jogar bombar nos moradores quando tentaram proteger uns aos outros pic.twitter.com/GPO7vUAKdp — Instituto Marielle Franco (@inst_marielle) May 6, 2021

Тим часом місцеві мешканці у соціальних мережах розповідають, що перестрілка сталася у фавелі Джакарезіньо, що знаходиться у північній зоні Ріо. Люди скаржаться, що пережили справжній жах.

Один із місцевих мешканців заявив, що поліціянти та злочинці вдерлися у його дім. На очах у чоловіка та його матері похилого віку вбили двох людей.

Tiroteio no Jacarezinho deixa policial ferido na cabeça. Acompanhe a operação https://t.co/bsxl3tLnJQ pic.twitter.com/sravhvgjg5 — Blog Crimes News Oficial © (@BlogCrimesnews1) May 6, 2021

Поліціянти відібрали у місцевих жителів телефони, щоб ті не надіслали будь-яку інформацію про перестрілку іншим членам цього наркокартелю.

На вулицях лежать тіла загиблих. Родичів не пускають.

Одна з місцевих мешканок розповіла, що на її очах вбили водія мототаксі. Осколок поранив дівчині вухо.