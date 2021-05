В Ріо-де-Жанейро сталася масштабна перестрілка: загинуло 25 осіб

У бразильському Ріо-де-Жанейро сталася масштабна перестрілка між поліцією та бандою, яка займалася торгівлею наркотиками. Загинуло 25 людей. Про це повідомляє телеканал Globo.

За попередніми даними, стрілянина сталася під час проведення спецоперації. Поліціянти ліквідували 24 ймовірних членів великого угруповання. Внаслідок стрілянини загинув один поліціянт, ще двоє отримали поранення. Крім того, поранення отримали два пасажири метро й один місцевий житель.

Um policial civil e pelo menos 24 suspeitos morreram durante uma operação da corporação na favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. As investigações identificaram 21 integrantes do grupo criminoso que atuam no Jacarezinho. #Polícia #BandNewsFM pic.twitter.com/nFar4uCG1X