Стали відомі деталі затримання «злодія в законі» Умки

Правоохоронці доволі пояснили Умці і його приватним охоронцям, що вони почувати себе вільно в Україні не будуть

Сергій Олійник пересувався містом на авто зі спецсигналами

З’явилися нові подробиці затримання «злодія в законі» Сергія Олійника на прізвисько «Умка». Він, зокрема, привернув увагу силових структур, бо їздив на авто зі спецсигналами без жодного на те права. Як стало відомо «Главкому» з власних джерел у СБУ, правоохоронці доволі аргументовано пояснили Умці і його приватним охоронцям, що вони почувати себе вільно в Україні не будуть. Заодно хлопці зі Служби демонтували незаконні спецсигнали на машині. Вони були встановлені на броньований автомобіль Умки заводом-виробником, без отримання жодних дозволів на їх використання від українських правоохоронців.

Джерела «Главкома» у СБУ також поділилися фото та відео затримання.

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«Служба безпеки України постійно проводить комплекс контррозвідувальних заходів, спрямованих на системну протидію організованій злочинності. Будь-яка діяльність, що шкодить національній безпеці держави буде і надалі отримувати жорстку реакцію від СБУ. Про результати таких заходів будемо інформувати окремо», – ідеться в офіційному коментарі СБУ щодо затримання Умки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Служба безпеки України затримала «злодія в законі» Сергія Олійника на прізвисько «Умка».

У серпні 2022 року Умку затримали працівники Нацполіції на Закарпатті, але після складання протоколу його відпустили. Він близький до іншого дніпрянина, кримінального авторитета Олександра Петровського (Нарік"), якого пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, «вору в законі» на прізвисько «Гега Озургетський» та «кримінальному авторитету» «Хромому» повідомлено про підозру. За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито злочинне угруповання.

Також колишній очільник МВС Денис Монастирський, який загинув у авіатрощі, виграв суд у «злодія в законі» Андрія Недзельського (кличка Нєдєля).