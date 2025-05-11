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Українця знайдено мертвим у Польщі: стали відомі деталі трагедії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Українця знайдено мертвим у Польщі: стали відомі деталі трагедії
Гуртожиток, у якому сталася трагедія
фото: krknews.pl

У готельній частині одного з гуртожитків у Кракові в одній із кімнат співробітники виявили тіла двох чоловіків

Тіла двох чоловіків були виявлені в готелі одного зі студентських гуртожитків Кракова. Обидва вони українці. Як інформує «Главком», про це повідомляє TVN24.

Напередодні в готельній частині одного з гуртожитків у Кракові в одній із кімнат співробітники виявили тіла двох чоловіків.

«Ідеться про двох 58-річних чоловіків, один із яких загинув, інший, найімовірніше, покінчив життя самогубством. Обидва чоловіки були громадянами України. Один із них мешкав у цьому номері протягом останніх двох років», – повідомили правоохоронці.

Прессекретарка воєводського коменданта поліції в Кракові, молодша інспекторка Катажина Цісло зазначила, що насамперед мова може йти про так зване розширене самогубство, тобто про ситуацію, коли людина вбиває когось, а потім накладає на себе руки.

Обидва тіла за рішенням прокурора будуть направлені на експертизу.

Раніше повідомлялося, що у готелі в Кракові знайдено тіла двох чоловіків приблизно по 60 років. Один з них є громадянином України, особа другого наразі не встановлена.

Нагадаємо, в Польщі суд засудив громадянина України до довічного ув’язнення за вбивство дружини та двох дочок. Слідство встановило, що чоловік задушив свою сім’ю.

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Теги: Краків самогубство українці слідство прокурор вбивство

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