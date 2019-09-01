В Сирії арештували брата Асада, від якого Путін вимагає повернути борг



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Мохаммед Махлуф хизувався багатим життям

Президент Росії зажадав повернути $3 млрд боргу

В Сирії арештували Рамі Махлуфа, найбагатшу людину країни і двоюрідного брата президента країни Башара Асада.

Як пише британська газета The Times, активи Махлуфа конфісковані для того, щоб погасити борги перед Росією, взяті під час війни.

Офіційно кошти були вилучені в рамках кампанії по боротьбі з корупцією. Це сталося після того, як 22-річний син Махлуфа Мохаммед почав публікувати в Instagram фотографії, що свідчать про розкішне життя сім'ї. Газета зазначає, що Махлуф, який побудував свою бізнес-імперію після приходу брата до влади, відправлений під домашній арешт з трьома синами, в тому числі Мохаммедом.

За іншою інформацією, Башар Асад був змушений санкціонувати арешт брата після того, як президент Росії Володимир Путін зажадав повернути $3 млрд боргу, пише видання.

Згідно Панамським документам, стан Рамі Махлуфа до початку громадянської війни в Сирії в 2011 році становило не менше $5 млрд.