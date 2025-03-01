Британія не запросила на саміт країни Балтії. Вони попередили, чому це небезпечно

Співрозмовник видання попередив, що Москва «із зацікавленістю» помітить, що Латвія, Литва та Естонія були виключені з-поміж учасників саміту

Три балтійські країни, розташовані на східному фланзі НАТО на кордоні з Росією, є одними з найбільших прихильників України

Країни Балтії «дуже незадоволені» тим, що Велика Британія не запросила їхніх лідерів приєднатися до саміту щодо України, що відбудеться 2 березня в Лондоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Співрозмовник видання попередив, що Москва «із зацікавленістю» помітить, що Латвія, Литва та Естонія були виключені з-поміж учасників саміту.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який щойно повернувся після зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні, має прийняти лідерів понад десятка європейських країн на саміті у Великій Британії 2 березня, щоб обговорити війну росії проти України та ширшу європейську безпеку. Також має бути присутнім президент України Володимир Зеленський.

Дипломатичне джерело підтвердило, що Стармер матиме телефонну розмову з лідерами балтійських держав, але дало зрозуміти, що «це погана заміна особистій участі у саміті».

«Ми справді дуже незадоволені відмовою запросити балтійських лідерів», – сказав співрозмовник.

Три балтійські країни, розташовані на східному фланзі НАТО на кордоні з Росією, є одними з найбільших прихильників України. Вони надають зброю і фінансову допомогу українським збройним силам у боротьбі з російським вторгненням.

Нагадаємо, літак президента України Володимира Зеленського приземлився у Великій Британії напередодні завтрашнього Європейського оборонного саміту.

До завтрашнього саміту приєднаються представники Франції, Німеччини, Данії, Італії, Туреччини та України. Після зустрічі Стармера з Дональдом Трампом до списку учасників додалися Нідерланди, Норвегія, Польща, Іспанія, Фінляндія, Швеція, Чехія та Румунія.

Також на зустрічі будуть присутні генеральний секретар НАТО Марк Рютте, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Зеленський ж після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.