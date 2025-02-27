Головна Світ Політика
search button user button menu button

Естонія пояснила, чому США зважатимуть на думку Європи під час переговорів з Росією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Естонія пояснила, чому США зважатимуть на думку Європи під час переговорів з Росією
Маргус Цахкна: «Якщо Росія, а потім і США хочуть говорити про Європу та Україну, то ухвалювати рішення без нашої згоди неможливо»
фото: ERR

Глава естонського МЗС вважає, що Європа має багато важелів впливу на Росію

Європа має сильні позиції на переговорах, які завадять Сполученим Штатам укласти погану угоду про припинення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна в інтерв'ю RND.

«Якщо Європа і Україна будуть єдині, а українці досить сильні, щоб не прийняти погану угоду, то Сполученим Штатам доведеться погодитися з думкою Європи за столом переговорів. Ця війна вже в Європі, і покласти їй край ми можемо тільки разом», – сказав він.

Як зазначив політик, у європейців є багато можливостей чинити тиск на Росію на переговорах.

«Вони хочуть повернути 220 млрд євро заморожених активів і зняти санкції з російської економіки. І те, й інше перебуває в наших руках, а не в руках американців», – наголосив глава МЗС.

Цахкн вважає, що Європа перебуває в дуже сильній позиції.

«Путін дотримується свого головного мотиву війни. Для Росії ця війна – не просто захоплення території в Україні, а й зміна всієї архітектури європейської безпеки. Путін хоче покласти край присутності НАТО в регіоні, але це має основоположне значення для нашої безпеки. Тому ми не можемо допустити укладення поганої угоди без сильного впливу Європи та України. Це неприйнятно. Ми повинні зробити Україну достатньо сильною, щоб вона могла вирішити, приймати угоду чи ні», – додав він.

Міністр наголосив, що Європа «не має дозволити Трампу переписати історію в гонитві за швидкою угодою».

«Ми повинні чинити на Росію економічний тиск і санкції, щоб гарантувати, що у Москви не буде більш вигідної позиції на переговорах. Якщо Росія, а потім і США хочуть говорити про Європу та Україну, то ухвалювати рішення без нашої згоди неможливо», – додав він.

Нагадаємо, спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що Сполучені Штати наближаються до мирних домовленостей щодо війни в Україні, і що сторони повинні будуть піти на поступки. За його словами, орієнтиром підписання угоди може стати «Стамбульська протокольна угода».

Раніше Віткофф сказав, що США підійшли «дуже близько» до досягнення мирної домовленості між Україною та Росією, але не уточнив деталі потенційних домовленостей. Водночас він наголосив, що в будь-якій мирній угоді «кожна сторона збирається піти на поступки, чи то територіальні поступки, чи то економічні».

Читайте також:

Теги: США росія Естонія переговори Європейський союз Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціни на яйця у США залишаються рекордними
На США чекає різке зростання цін на яйця
Сьогодні, 07:57
Біля будівлі адміністрації президента Болгарії був проведений мітинг, в якому взяли участь представники української діаспори
Третя річниця вторгнення. У столиці Болгарії відбулися заходи на підтримку України
24 лютого, 21:10
Угода щодо корисних копалин виглядає «дедалі ймовірнішою і може бути оголошена найближчим часом»
Коли Україна і США підпишуть угоду про корисні копалини? Версія Axios
24 лютого, 19:39
Трамп та Путін вже проводили телефонні розмови
Держсекретар США назвав умову, за якої відбудеться зустріч Трампа і Путіна
21 лютого, 10:56
Президент Трамп назвав диктатором не Путіна, а... Зеленського
Ультиматум Трампа-Путіна. Чи реально Україні провести вибори цього року? Скандал
20 лютого, 13:15
Оперному виконавцю було 83 роки
У США помер легендарний оперний співак українського походження
7 лютого, 01:35
Дрони атакували «Лукойл-Волгограднафтопереробка»
Центр протидії дезінформації підтвердив ураження одного з найбільших російських НПЗ
31 сiчня, 09:32
Російська влада планує щомісяця мобілізувати по 10 тис. осіб «спецконтингенту»
Розвідка назвала мобілізаційні плани Росії у 2025 році
30 сiчня, 15:01
Президент Колумбії Густаво Перо занепокоєний політикою Трампа
Лідери країн Латинської Америки збираються на екстрений саміт через політику Трампа
28 сiчня, 15:22

Політика

Глава ГУР пояснив, яку вигоду отримує Північна Корея від співпраці з Росією
Глава ГУР пояснив, яку вигоду отримує Північна Корея від співпраці з Росією
Пентагон заборонить трансгендерам служити в армії
Пентагон заборонить трансгендерам служити в армії
Естонія пояснила, чому США зважатимуть на думку Європи під час переговорів з Росією
Естонія пояснила, чому США зважатимуть на думку Європи під час переговорів з Росією
Очільник Євроради запросив Зеленського у Брюссель
Очільник Євроради запросив Зеленського у Брюссель
У Стамбулі розпочалися переговори між Росією та США
У Стамбулі розпочалися переговори між Росією та США
США хочуть послабити зв’язок Росії з Китаєм
США хочуть послабити зв’язок Росії з Китаєм

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 лютого 2025
23K
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
17K
«З сумом сприйняв звістку». Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка-хірурга
16K
Професор геології назвав українські корисні копалини, в яких найбільше зацікавлені США
16K
Останні дні на повернення із СЗЧ. Скільки військових вирішили поновитися на службу

Новини

27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Вчора, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Вчора, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
25 лютого, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 лютого, 00:00

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua