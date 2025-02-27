Естонія пояснила, чому США зважатимуть на думку Європи під час переговорів з Росією

Маргус Цахкна: «Якщо Росія, а потім і США хочуть говорити про Європу та Україну, то ухвалювати рішення без нашої згоди неможливо»

Глава естонського МЗС вважає, що Європа має багато важелів впливу на Росію

Європа має сильні позиції на переговорах, які завадять Сполученим Штатам укласти погану угоду про припинення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна в інтерв'ю RND.

«Якщо Європа і Україна будуть єдині, а українці досить сильні, щоб не прийняти погану угоду, то Сполученим Штатам доведеться погодитися з думкою Європи за столом переговорів. Ця війна вже в Європі, і покласти їй край ми можемо тільки разом», – сказав він.

Як зазначив політик, у європейців є багато можливостей чинити тиск на Росію на переговорах.

«Вони хочуть повернути 220 млрд євро заморожених активів і зняти санкції з російської економіки. І те, й інше перебуває в наших руках, а не в руках американців», – наголосив глава МЗС.

Цахкн вважає, що Європа перебуває в дуже сильній позиції.

«Путін дотримується свого головного мотиву війни. Для Росії ця війна – не просто захоплення території в Україні, а й зміна всієї архітектури європейської безпеки. Путін хоче покласти край присутності НАТО в регіоні, але це має основоположне значення для нашої безпеки. Тому ми не можемо допустити укладення поганої угоди без сильного впливу Європи та України. Це неприйнятно. Ми повинні зробити Україну достатньо сильною, щоб вона могла вирішити, приймати угоду чи ні», – додав він.

Міністр наголосив, що Європа «не має дозволити Трампу переписати історію в гонитві за швидкою угодою».

«Ми повинні чинити на Росію економічний тиск і санкції, щоб гарантувати, що у Москви не буде більш вигідної позиції на переговорах. Якщо Росія, а потім і США хочуть говорити про Європу та Україну, то ухвалювати рішення без нашої згоди неможливо», – додав він.

Нагадаємо, спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що Сполучені Штати наближаються до мирних домовленостей щодо війни в Україні, і що сторони повинні будуть піти на поступки. За його словами, орієнтиром підписання угоди може стати «Стамбульська протокольна угода».

Раніше Віткофф сказав, що США підійшли «дуже близько» до досягнення мирної домовленості між Україною та Росією, але не уточнив деталі потенційних домовленостей. Водночас він наголосив, що в будь-якій мирній угоді «кожна сторона збирається піти на поступки, чи то територіальні поступки, чи то економічні».