У Тбілісі стався потужний вибух у багатоповерхівці (відео)

Пошкоджено стіни, припарковані поруч автомобілі, а також розбиті вікна десятків квартир

На околиці Тбілісі ввечері 19 грудня пролунав потужний вибух у житловому будинку. За попередніми даними, вибухнув газ на першому поверсі багатоквартирного будинку. Про це повідомляє видання «Новости-Грузия».

Зазначається, що інцидент стався в районі Вазісубані. Причиною вибуху, за попередніми даними, став витік природного газу в одній з квартир на першому поверсі. Один із мешканців будинку розповів, що чув два вибухи з різницею у близько п'ять хвилин.

Офіційних повідомлень про жертв не було, однак грузинський телеканал «Пірвелі» повідомляє, що одна людина постраждала та була госпіталізована.

На відео з місця події можна побачити, які пошкодження були викликані вибухом. Пошкоджено стіни, припарковані поруч автомобілі, а також розбиті вікна десятків квартир.

Наразі всіх мешканців постраждалого будинку евакуювали. Подачу електрики та газу до будинку перекрили. На місці працюють рятувальники.