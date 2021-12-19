  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Тбілісі стався потужний вибух у багатоповерхівці (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На околиці Тбілісі ввечері 19 грудня пролунав потужний вибух у житловому будинку - У Тбілісі стався потужний вибух у багатоповерхівці (відео)
    На околиці Тбілісі ввечері 19 грудня пролунав потужний вибух у житловому будинку
    фото: Новости-Грузия

    Пошкоджено стіни, припарковані поруч автомобілі, а також розбиті вікна десятків квартир

    На околиці Тбілісі ввечері 19 грудня пролунав потужний вибух у житловому будинку. За попередніми даними, вибухнув газ на першому поверсі багатоквартирного будинку. Про це повідомляє видання«Новости-Грузия».

    Зазначається, що інцидент стався в районі Вазісубані. Причиною вибуху, за попередніми даними, став витік природного газу в одній з квартир на першому поверсі. Один із мешканців будинку розповів, що чув два вибухи з різницею у близько п'ять хвилин.

    Офіційних повідомлень про жертв не було, однак грузинський телеканал «Пірвелі» повідомляє, що одна людина постраждала та була госпіталізована.

    На відео з місця події можна побачити, які пошкодження були викликані вибухом. Пошкоджено стіни, припарковані поруч автомобілі, а також розбиті вікна десятків квартир.

    Наразі всіх мешканців постраждалого будинку евакуювали. Подачу електрики та газу до будинку перекрили. На місці працюють рятувальники.

    Теги: вибух газ рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Тбілісі стався потужний вибух у багатоповерхівці (відео)