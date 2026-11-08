В Єгипті сталася масштабна залізнична катастрофа: є загиблі

Унаслідок зіткнення двох пасажирських потягів семеро людей загинули, ще понад сотня дістала травми

Поблизу столиці Єгипту міста Каїр зіткнулися два пасажирські потяги. Загинули семеро людей, ще 112 постраждали, 45 із них уже виписали з лікарень після надання медичної допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Залізнична катастрофа сталася в неділю, 8 листопада, у районі Ель-Айят провінції Гіза, приблизно за 76 км на південь від Каїра. За даними єгипетського залізничного відомства, потяг №134, який прямував із Гізи до Ель-Фаюма, врізався в задню частину потяга №2010, що виконував рейс із Каїра до Асуана. Зіткнення сталося на перегоні між станціями Кафр-Аммар та Ер-Ракка. Кілька вагонів зійшли з рейок.

фото: Reuters

За попередніми результатами огляду місця аварії, оприлюдненими прокуратурою, потяг із Гізи зіткнувся з останнім вагоном іншого складу, який стояв на тій самій колії. Серед загиблих – машиніст потяга №134. Генеральна прокуратура Єгипту розпочала розслідування, щоб встановити технічні причини зіткнення та з'ясувати, чи були порушення правил експлуатації залізниці.

фото: Reuters

Для допомоги постраждалим залучили 72 карети швидкої допомоги. Міністерство охорони здоров'я Єгипту розпорядилося перевести лікарні провінцій Гіза та Бені-Суейф у режим підвищеної готовності. За останніми даними відомства, 45 пацієнтів після поліпшення стану вже залишили медичні заклади.

Італійське агентство ANSA з посиланням на місцеву владу повідомило, що серед постраждалих немає іноземних туристів.

фото: Reuters

Як аварія вплинула на рух потягів

Зіткнення порушило залізничне сполучення між Каїром та містами Верхнього Єгипту. Національна залізниця країни направила автобуси для перевезення пасажирів. Рух потягів на окремих ділянках тимчасово перенаправили, поки аварійні бригади прибирають пошкоджені вагони та відновлюють інфраструктуру.

фото: Reuters

Пасажирам, які вирішили відмовитися від поїздок через затримки, пообіцяли повернути гроші за квитки. Страховий фонд залізничного та метрополітенівського транспорту також оголосив про збільшення компенсацій сім'ям загиблих і людям, які отримали інвалідність унаслідок аварії. Виплати у випадках смерті та повної постійної втрати працездатності підвищили з 30 тис. до 50 тис. єгипетських фунтів (з приблизно $560 до $930).

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі доручив провести термінове розслідування та заявив, що всі причетні до недбалості мають бути притягнуті до відповідальності. Прем'єр-міністр Мустафа Мадбулі також контролює надання медичної та соціальної допомоги постраждалим і їхнім родинам.

фото: Reuters

Єгипет має тривалу історію залізничних катастроф

Нинішня аварія сталася в районі, де раніше вже траплялися серйозні залізничні інциденти. У вересні 2026 року на станції Аль-Балаяда в Ель-Айяті зіткнулися два вантажні потяги. Тоді травмувалися машиніст і його помічник, а локомотив та два вагони зійшли з рейок.

За даними Центрального агентства мобілізації населення та статистики Єгипту, у 2025 році в країні зареєстрували 170 залізничних аварій. Для порівняння, у 2024 році їх було 220. Торік у цих інцидентах загинули 39 людей, ще 139 дістали травми.

Одна з найтрагічніших залізничних катастроф в історії країни сталася в лютому 2002 року. Тоді в пасажирському потязі, який прямував із Каїра до Луксора, спалахнула пожежа. Вогонь охопив сім вагонів, а за офіційними даними, загинули щонайменше 360 людей.

Єгипетська влада протягом останніх років інвестує значні кошти в модернізацію залізничної інфраструктури. За даними залізничного відомства, загальний обсяг інвестицій у програму оновлення галузі сягнув приблизно 366 млрд єгипетських фунтів.

Нагадаємо, у лютому 2019 року на головному залізничному вокзалі Каїра сталася масштабна аварія: локомотив на великій швидкості врізався в бетонну платформу, після чого спалахнула пожежа. Тоді загинули щонайменше 25 людей. Слідство встановило, що причиною трагедії стала сварка між двома машиністами.