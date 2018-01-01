В уряді Великобританії змінилося декілька міністрів

Ключові міністри залишилися на своїх посадах

В уряді Великої Британії 8 січня відбулися зміни, які не зачепили ключових міністрів. Як повідомляє Reuters, новим міністром юстиції став Девід Гок, який замінив Девіда Лідінгтона, котрий пішов працювати канцлером герцогства Ланкастерського. Також екс-міністр культури Карен Бредлі призначена на посаду міністра в справах Північної Ірландії. Свої