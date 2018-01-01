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    В уряді Великобританії змінилося декілька міністрів

    Ключові міністри залишилися на своїх посадах
    В уряді Великої Британії 8 січня відбулися зміни, які не зачепили ключових міністрів. Як повідомляє Reuters, новим міністром юстиції став Девід Гок, який замінив Девіда Лідінгтона, котрий пішов працювати канцлером герцогства Ланкастерського. Також екс-міністр культури Карен Бредлі призначена на посаду міністра в справах Північної Ірландії. Свої
    • Сьогодні, 02:49
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    <span>Засідання уряду Великобританії, архівне фото</span>
    Засідання уряду Великобританії, архівне фото

    Ключові міністри залишилися на своїх посадах

    В уряді Великої Британії 8 січня відбулися зміни, які не зачепили ключових міністрів.

    Як повідомляє Reuters, новим міністром юстиції став Девід Гок, який замінив Девіда Лідінгтона, котрий пішов працювати канцлером герцогства Ланкастерського.

    Також екс-міністр культури Карен Бредлі призначена на посаду міністра в справах Північної Ірландії.

    Свої посади зберегли міністр фінансів Філіп Хаммонд, міністр закордонних справ Борис Джонсон і глава МВС Ембер Радд, міністр із питань Brexit Девід Девіс і міністр оборони Гевін Вільямсон.

    Залишається вакантною посада глави секретаріату Кабінету міністрів, який є фактично віце-прем'єром у Великій Британії.

    Нагадаємо, у вівторок опівдні прем’єр міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосить про суттєві зміни у складі уряду.

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