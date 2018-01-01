В уряді Великобританії змінилося декілька міністрів
- Сьогодні, 02:49
-
Розсилка
Ключові міністри залишилися на своїх посадах
В уряді Великої Британії 8 січня відбулися зміни, які не зачепили ключових міністрів.
Як повідомляє Reuters, новим міністром юстиції став Девід Гок, який замінив Девіда Лідінгтона, котрий пішов працювати канцлером герцогства Ланкастерського.
Також екс-міністр культури Карен Бредлі призначена на посаду міністра в справах Північної Ірландії.
Свої посади зберегли міністр фінансів Філіп Хаммонд, міністр закордонних справ Борис Джонсон і глава МВС Ембер Радд, міністр із питань Brexit Девід Девіс і міністр оборони Гевін Вільямсон.
Залишається вакантною посада глави секретаріату Кабінету міністрів, який є фактично віце-прем'єром у Великій Британії.
Нагадаємо, у вівторок опівдні прем’єр міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосить про суттєві зміни у складі уряду.