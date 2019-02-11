  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В Японії через морози скасували понад 100 авіарейсів

    • Розсилка
    Метеорологічна служба попереджала про 5 см снігу в Токіо, проте снігу впало у п'ять разів менше - В Японії через морози скасували понад 100 авіарейсів
    Метеорологічна служба попереджала про 5 см снігу в Токіо, проте снігу впало у п'ять разів менше

    На сході та півночі країни температура повітря впала до -20 градусів

    Столицю Японії Токіо 9 січня скували морози, у зв'язку з чим було скасовано понад 100 авіарейсів. Про це повідомляє Japan Today.

    Метеорологічна служба попереджала про 5 см снігу в Токіо, проте прогноз не збувся, і опади склали всього 1 см.

    Все ж через попередження про скрижанілі дороги та низьку температуру авіакомпанії Japan Airlines Co та All Nippon Airways Co скасували більше 100 авіарейсів зі столиці та до неї.

    На сході та півночі країни негода відчувається особливо сильно - так, на острові Хоккайдо температура повітря впала до -20°C. В деяких місцях фіксують і лютіший мороз - так, у місті Рікубецу зафіксовано -38°C.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок морозу в канадському Кентморі скасували сьомий етапу Кубка світу з біатлону.

    Через морози закривають школи у Казахстані.

    Читайте також
    Японія дороги літак надзвичайні ситуації повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ