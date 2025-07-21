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Міленіали обирають «тихі відпустки» без відома керівництва: світ захопив новий тренд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Міленіали обирають «тихі відпустки» без відома керівництва: світ захопив новий тренд
Частина роботодавців не підозрюють, що працівник у відпустці
фото із відкритих джерел

За даними звіту Harris Poll, загалом 28% працівників беруть відпустку з роботи, не повідомляючи про це свого роботодавця

Частина міленіалів (покоління, до якого зазвичай відносять людей, які народилися приблизно з початку 1980-х до середини 1990-х років) беруть «тихі відпустки»: їдуть відпочивати, не повідомляючи про це керівництво. При цьому цей тренд стає дедалі популярнішим, повідомляє «Главком» із посиланням на Fortune. 

«Майже 4 з 10 міленіалів таємно беруть відпустку з роботи та їдуть у відпустку за спиною своїх начальників. Вони беруть свій робочий телефон на пляж і час від часу перевіряють свою електронну пошту, щоб їх не спіймали «на гарячому», – йдеться у статті. 

За таких умов працівникам доводиться вдавати онлайн-присутність під час відпочинку: вони час від часу переглядають свій Slack чи інший робочий засіб комунікації, та відповідають на окремі електронні листи з пляжу в зовсім іншій країні. 

За даними звіту Harris Poll, загалом 28% працівників беруть відпустку з роботи, не повідомляючи про це свого роботодавця, але серед мілленіалів цей відсоток більший: ця тенденція охопила приблизно 4 з 10 представників цього покоління.  

«Вони найчастіше переміщують курсор свого ноутбука, щоб відображатися онлайн, або практикують заплановані запізнілі повідомлення, щоб виглядало так, ніби вони працюють понаднормово», – пише видання. 

Водночас це геть не свідчить про їх байдужість до роботи, швидше навпаки: мілленіали бояться виглядати не зайнятими, а у «тиху відпустку» йдуть лише тому, що насправді бояться попросити про офіційну відпустку, боячись, що їм у цьому відмовлять. 

Дослідники акцентують увагу на тому, що тривога є головною причиною, чому працівники йдуть на такі крайні заходи. 

Зі слів кар’єрного коуча Кайла Елліотта, найбільш реальна ознака того, що працівник перебуває у таємній відпустці, є зміна частоти або часу його відповідей. «Якщо хтось, хто зазвичай відповідає на електронні листи та повідомлення в Slack протягом кількох хвилин, раптом витрачає на це години або починає відповідати в незвичний час, можливо, він у відпустці або працює з іншого місця», – навів очевидні висновки експерт. 

Водночас Альберт Галарза, віце-президент з кадрів у технологічній компанії Telus International, для своєї колонки у Forbes наводив статистику, згідно з якою, за даними звіту Harris Poll Out of Office Culture Report:  

  • 24% працівників покоління X і Z (міленіали та зумери) брали відпустку без попереднього дозволу, а серед працівників-міленіалів це число становить 37%;
  • 78% працівників не використовують усі дні своєї оплачуваної відпустки, бо бояться наслідків – за статистикою, 49% американських працівників «нервують, коли вимагають оплачуваної відпустки»;
  • Лише 40% працівників зазначили, що на їхньому робочому місці панує повага до права на відпустку.

Приблизно 43% опитаних незручно почуваються через те, що їхнім колегам доведеться брати на себе додаткову роботу під час їхньої відпустки.

До слова, близько 27% населення Європейського союзу віком від 16 років не змогли дозволити собі торік тижневу відпустку далеко від дому. Про це свідчать дані, опубліковані Європейським статистичним управлінням (Eurostat)

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Теги: праця телефон робота відпустка

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