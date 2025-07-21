У Підмосков’ї російська ППО знищила житловий будинок

У місті Івантіївка, розташованому на північний схід від Москви, пожежа виникла у приватному будинку після того, як на нього впали уламки збитого дрона

У Підмосков'ї після атаки БПЛА спалахнув приватний будинок, пише «Главком» з посиланням на російський телеграм-канал ASTRA.

Зазначається, що дрон, що летів, російська протиповітряна оборона збивала прямо над багатоповерхівками.

Губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов повідомив, що в Івантіївці після падіння уламків БПЛА спалахнув приватний будинок.

«У момент вибуху в будинку був чоловік — він зміг самостійно евакуюватися. Наразі його оглядають медики», — заявив губернатор.

Нагадаємо, що у селищі Каменоломні Ростовської області сталася атака безпілотників по інфраструктурі, яка використовується для постачання російської армії у війні проти України. У населеному пункті Каменоломнях, за словами губернатора, внаслідок падіння уламків одного з дронів спалахнув дах будівель залізничного вокзалу.

Тим часом у селі Нікольському Сахалінської області, як повідомляв «Главком», загорівся найдовший вугільний конвеєр. Причиною пожежі начебто стала технічна несправність обладнання. Точні причини встановлять фахівці після проведення перевірки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія». Підприємство знаходиться у місті Єлець та виробляє батареї для авіабомб і ракет армії РФ. Зокрема, завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.