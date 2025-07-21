Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Підмосков’ї російська ППО знищила житловий будинок

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
У Підмосков’ї російська ППО знищила житловий будинок
Дрони збивали прямо над житловою забудовою
Скріншот

У місті Івантіївка, розташованому на північний схід від Москви, пожежа виникла у приватному будинку після того, як на нього впали уламки збитого дрона

У Підмосков'ї після атаки БПЛА спалахнув приватний будинок, пише «Главком» з посиланням на російський телеграм-канал ASTRA.

Зазначається, що дрон, що летів, російська протиповітряна оборона збивала прямо над багатоповерхівками. 

 

Губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов повідомив, що в Івантіївці після падіння уламків БПЛА спалахнув приватний будинок.

«У момент вибуху в будинку був чоловік — він зміг самостійно евакуюватися. Наразі його оглядають медики», — заявив губернатор.

 

Нагадаємо, що у селищі Каменоломні Ростовської області сталася атака безпілотників по інфраструктурі, яка використовується для постачання російської армії у війні проти України. У населеному пункті Каменоломнях, за словами губернатора, внаслідок падіння уламків одного з дронів спалахнув дах будівель залізничного вокзалу.

Тим часом у селі Нікольському Сахалінської області, як повідомляв «Главком», загорівся найдовший вугільний конвеєр. Причиною пожежі начебто стала технічна несправність обладнання. Точні причини встановлять фахівці після проведення перевірки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія». Підприємство знаходиться у місті Єлець та виробляє батареї для авіабомб і ракет армії РФ. Зокрема, завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Які країни світу заробляють на туризмі найбільше: інфографіка
Які країни світу заробляють на туризмі найбільше: інфографіка
У Підмосков’ї російська ППО знищила житловий будинок
У Підмосков’ї російська ППО знищила житловий будинок
Міленіали обирають «тихі відпустки» без відома керівництва: світ захопив новий тренд
Міленіали обирають «тихі відпустки» без відома керівництва: світ захопив новий тренд
Авіакатастрофа в Індії: розшифровано чорні скриньки літака Boeing
Авіакатастрофа в Індії: розшифровано чорні скриньки літака Boeing
Українці намагаються незаконно в'їхати до Польщі, використовуючи фальшиві права далекобійників - Bild
Українці намагаються незаконно в'їхати до Польщі, використовуючи фальшиві права далекобійників - Bild
На Сахаліні згорів найдовший у Росії вугільний конвеєр
На Сахаліні згорів найдовший у Росії вугільний конвеєр

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
16K
Екснардеп Олесь Довгий перед складанням мандата обсипав дружину коштовними подарунками (список)
11K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
5674
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5576
Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Вчора, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua