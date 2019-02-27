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    У світі

    В Японії вижила найменша дитина у світі

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    Немовлятко провело шість місяців у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених - В Японії вижила найменша дитина у світі
    Немовлятко провело шість місяців у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених

    Вага дитини відразу після народження складала 268 грамів

    У Японії з пологового будинку виписали додому немовля, вага якого відразу після народження становила всього 268 грамів. Про це повідомляє NHK.

    За словами медиків, це найменша вціліла дитина в світі.

    Стан здоров'я малюка лікарі оцінили як добрий.

    У лікарні університету Кейо повідомили, що хлопчик народився раніше терміну в серпні минулого року. Його матері було зроблено кесарів розтин на 24 тижні вагітності.

    Немовлятко провело шість місяців у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених. За цей час вага дитини досягла більше 3 кг 200 р. Його виписали з лікарні 20 лютого.

    Лікар Такесі Аріміцу сказав, що персонал лікарні дуже уважно стежив за станом дитини, оскільки діти, вага яких при народженні менше 300 м, виживають тільки у половині випадків.

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