«Вагнер» хоче захопити бази ООН в Малі: ISW пояснив, хто цим иоже скористатись

JNIM використовувала звірства «Вагнера» в інших частинах країни, щоб покращити свою підтримку

Малійська регулярна армія та приватна військова компанія «Вагнера» планують взяти під свій контроль бази миротворців ООН, які покидають позиції в країні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що бази мають бути залишені в середині жовтня, і сили армії разом з учасниками «Вагнера» вже направилися до позицій з метою їх захоплення. Аналітики також відмічають, що останнім часом вони посилили терор місцевого населення, вбиваючи цивільних за підозри у зв'язках з місцевим філіалом Аль-Каїди Джамаат Нусрат аль-Іслам ва аль-Муслімін (JNIM).

Упорядкована група Джамаат Нусрат аль-Іслам ва аль-Муслімін (JNIM) використовувала звірства «Вагнера» в інших частинах країни, щоб покращити свою підтримку на місцях, і неодноразово пропонувала союз із сепаратистськими групами та північними громадами в регіоні Кідал, кажуть аналітики.

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«JNIM, ймовірно, використає свою місцеву підтримку та легітимність для мирного кооптування керівництва в контрольованих повстанцями районах на півночі Малі, що призведе до фактичного контролю JNIM і тіньового управління», – пишуть в ISW.

Експерти додають, що контроль над цією організацією на півночі Малі дозволив би цьому угрупуванню створити більшу транснаціональну загрозу.

Як повідомлялося, рада безпеки ООН ухвалила рішення про повне виведення миротворчого контингенту з Малі.

За повідомленням пресслужби ООН, останніми роками в Малі та в усьому регіоні Сахель спостерігається сплеск насильства з боку озброєних груп і терористичних угруповань, через що загинули 303 миротворці.

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Крім того, на контингенті погіршилися умови перебування внаслідок кліматичних змін та зростання міжгромадної напруженості через обмежені ресурси, які стали головними чинниками насильства, нестабільності та транскордонної торгівлі людьми.