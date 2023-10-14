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«Вагнер» хоче захопити бази ООН в Малі: ISW пояснив, хто цим иоже скористатись

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Вагнер» хоче захопити бази ООН в Малі: ISW пояснив, хто цим иоже скористатись
фото з відкритих джерел

JNIM використовувала звірства «Вагнера» в інших частинах країни, щоб покращити свою підтримку

Малійська регулярна армія та приватна військова компанія «Вагнера» планують взяти під свій контроль бази миротворців ООН, які покидають позиції в країні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що бази мають бути залишені в середині жовтня, і сили армії разом з учасниками «Вагнера» вже направилися до позицій з метою їх захоплення. Аналітики також відмічають, що останнім часом вони посилили терор місцевого населення, вбиваючи цивільних за підозри у зв'язках з місцевим філіалом Аль-Каїди Джамаат Нусрат аль-Іслам ва аль-Муслімін (JNIM).

Упорядкована група Джамаат Нусрат аль-Іслам ва аль-Муслімін (JNIM) використовувала звірства «Вагнера» в інших частинах країни, щоб покращити свою підтримку на місцях, і неодноразово пропонувала союз із сепаратистськими групами та північними громадами в регіоні Кідал, кажуть аналітики.

«JNIM, ймовірно, використає свою місцеву підтримку та легітимність для мирного кооптування керівництва в контрольованих повстанцями районах на півночі Малі, що призведе до фактичного контролю JNIM і тіньового управління», – пишуть в ISW.

Експерти додають, що контроль над цією організацією на півночі Малі дозволив би цьому угрупуванню створити більшу транснаціональну загрозу.

Як повідомлялося, рада безпеки ООН ухвалила рішення про повне виведення миротворчого контингенту з Малі.

За повідомленням пресслужби ООН, останніми роками в Малі та в усьому регіоні Сахель спостерігається сплеск насильства з боку озброєних груп і терористичних угруповань, через що загинули 303 миротворці.

Крім того, на контингенті погіршилися умови перебування внаслідок кліматичних змін та зростання міжгромадної напруженості через обмежені ресурси, які стали головними чинниками насильства, нестабільності та транскордонної торгівлі людьми.

Теги: населення миротворці армія

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