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Радбез ООН виводить миротворців із Малі: причина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Радбез ООН виводить миротворців із Малі: причина
фото: RFI

Миротворчий контингент в африканській країні налічував понад 15 тисяч осіб

Рада безпеки ООН ухвалила рішення про повне виведення миротворчого контингенту з Малі. Про це повідомляє «Укрінформ».

Як зазначається, миротворці почнуть скорочення присутності вже відсьогодні, 1 липня, а до початку наступного року вони повністю покинуть африканську країну. Потім відповідальність за безпеку в Малі понесе перехідний уряд, який прийшов до влади внаслідок перевороту в 2021 році.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав уряд країни до «повної співпраці для впорядкованого та безпечного виведення персоналу та активів місії», яке триватиме приблизно шість місяців.

Як пише видання, станом на лютий 2023 року миротворчий контингент у Малі налічував понад 15 тисяч осіб. 

За повідомленням пресслужби ООН, останніми роками в Малі та в усьому регіоні Сахель спостерігається сплеск насильства з боку озброєних груп і терористичних угруповань, через що загинули 303 миротворці.

Крім того, на контингенті погіршилися умови перебування внаслідок кліматичних змін та зростання міжгромадної напруженості через обмежені ресурси, які стали головними чинниками насильства, нестабільності та транскордонної торгівлі людьми.

Нагадаємо, ще минулого року Росія вивела контингент приватних військових кампаній із Республіки Малі для війни в Україні.

Раніше в Малі в місті Гао розбився російський літак Су-25. Під час аварії одна людина загинула.

Як повідомлялося, у 2021 році щонайменше 31 людину вбито в центрі Малі після того, як бойовики напали на автобус, що віз мирних жителів на ринок.

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