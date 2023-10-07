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Окупанти вдарили по Одещині ракетами «Онікс»: наслідки атаки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Одещині ракетами «Онікс»: наслідки атаки
Ракети влучили у будівлю пансіонату та зерносховище
фото: Сили оборони півдня України

Ворог атакував Одещину ракетами, які випустили з тимчасово окупованого Криму

Уночі 7 жовтня армія РФ атакувала Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами «Онікс», які випустили з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у Силах оборони півдня.

Ракети влучили у будівлю пансіонату в рекреаційний зоні та в зерносховище припортової інфраструктури.

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Наслідки нічної атаки на Одещину
фото: Сили оборони півдня України

Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. Також було пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

Унаслідок атаки РФ по Одещині постраждало чотири людини. Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. Люди отримали поранення від уламків скла. Їм було надано всю необхідну медичну допомогу. 

Окупанти вдарили по Одещині ракетами «Онікс»: наслідки атаки фото 1

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня в Одесі одразу після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в Одеській області.

Теги: армія озброєння уламки ракет

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