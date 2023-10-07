Окупанти вдарили по Одещині ракетами «Онікс»: наслідки атаки

Ракети влучили у будівлю пансіонату та зерносховище

Ворог атакував Одещину ракетами, які випустили з тимчасово окупованого Криму

Уночі 7 жовтня армія РФ атакувала Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами «Онікс», які випустили з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у Силах оборони півдня.

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Ракети влучили у будівлю пансіонату в рекреаційний зоні та в зерносховище припортової інфраструктури.

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Наслідки нічної атаки на Одещину фото: Сили оборони півдня України

Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. Також було пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

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Унаслідок атаки РФ по Одещині постраждало чотири людини. Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. Люди отримали поранення від уламків скла. Їм було надано всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня в Одесі одразу після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в Одеській області.