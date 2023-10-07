Окупанти вдарили по Одещині ракетами «Онікс»: наслідки атаки
Ворог атакував Одещину ракетами, які випустили з тимчасово окупованого Криму
Уночі 7 жовтня армія РФ атакувала Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами «Онікс», які випустили з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у Силах оборони півдня.
Ракети влучили у будівлю пансіонату в рекреаційний зоні та в зерносховище припортової інфраструктури.
Уламки ракет і вибухова хвиля спричинили пожежу в гаражному кооперативі. Також було пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.
Унаслідок атаки РФ по Одещині постраждало чотири людини. Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. Люди отримали поранення від уламків скла. Їм було надано всю необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня в Одесі одразу після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в Одеській області.
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