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Юрій Сиротюк Громадсько-політичний діяч

Зброя Кремля, що ефективно діє поза лінію фронту

glavcom.ua
Російська церква навіть не приховує своєї лояльності до путінського режиму
фото з відкритих джерел

Нації потрібен парламент боротьби і перемоги

Навіщо така Рада в якій не має голосів для законодавчої заборони УПЦ (МП) – ключової і найефективнішої, поряд з «язиком», зброї російського імперіалізму!?

По кількості трофеїв: захоплених і утримуваних приміщень, земель та «полонених душ» УПЦ (ФСБ) залишається набагато ефективнішою зброєю, ніж російська армія.

Зброєю що діє поза лінію фронту, підриває і нівелює результати битви на полі бою.

Очевидно, голова ВРУ це розуміє і за наявності монобільшості заява, що під рішення законодавчого акту екзорцизму секти РПЦ (ФСБ) не вистачає голосів, виглядає дикою.

Не має для цього голосів, то такий парламент в умовах війни країні не потрібний.

Нації потрібен парламент боротьби і перемоги, а не договорняків і зради…

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Джерело
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Теги: церква армія Московська церква в Україні парламент

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