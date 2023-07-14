«Вагнера» не існує!». Путін розповів подробиці зустрічі з заколотниками

Глава Кремля пропонував найманцям кілька варіантів працевлаштування

Російський диктатор Володимр Путін прокоментував нещодавню зустріч із найманцями приватної військової компанії «Вагнер». За його словами, юридично такої організації не існує. Про це він сказав у коментарі російському виданню «Коммерсантъ».

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«Ну, так ПВК «Вагнер» не існує! У нас же немає закону про приватні військові організації! Просто не існує! Тобто якщо немає закону, то немає і ПВК», – заявив Путін.

Диктатор уточнив, що група «Вагнер» існує, але не юридично. Її юридичне існування, за його словами, є окремим питанням, пов'язаним із реальною легалізацією.

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«Але це питання, яке має обговорюватися в Державній думі, в уряді. Непросте питання», – сказав він.

Путін також додав, що на зустрічі було 35 «вагнерівців» і він дав оцінку діям найманців на війні проти України і під час заколоту 24 червня.

Також диктор розповів, що пропонував їм кілька варіантів працевлаштування, у тому числі під керівництвом їхнього безпосереднього командира з позивним Сивий.

Більшість «вагнерівців» під час зустрічі нібито кивали головами на його пропозиції, як стверджує Путін. Водночас ватажок ПВК Євген Пригожин зауважив, що «хлопці не згодні з таким рішенням».

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зустрічався з ватжком ПВК «Вагнер» Євнегом Пригожином після його заколоту, 29 червня.

Як повідомлялося, ввечері 23 червня Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ отримали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина і «Вагнера», а сам ватажок ПВК поїде до Білорусі.

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Пізніше Пригожин пояснив спробу організації збройного повстання в країні тим, що «психанув».