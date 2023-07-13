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Байден порадив Пригожину бути обережним із їжею

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Байден порадив Пригожину бути обережним із їжею
Джо Байден, президент США
фото з відкритих джерел

Американський лідер про Пригожина: «Я б на його місці ретельно вивчав, що мені пропонують на обід»

Президент США Джо Байден радить ватажку групи найманців «Вагнер» Євгенію Пригожину остерігатись отруєння. Про це він сказав на пресконференції в Фінляндії за підсумками зустрічі з лідерами Північної Європи.

Американського лідера запитали про можливі дії Пригожина після невдалого заколоту.

«Та Бог його зна, що він може зробити… Ми навіть не знаємо, де він перебуває і в якій ситуації. Я б на його місці був обережним із тим, що їм… я б ретельно вивчав, що мені пропонують на обід», – заявив Байден. 

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов припускає, що ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин у Білорусі буватиме, але не використовуватиме цю країну для постійного базування «вагнерівців».

Теги: ПВК «Вагнер» Євген Пригожин росія Джозеф Байден

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