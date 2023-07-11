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Ігор Тишкевіч Аналітик «Українського інституту майбутнього»

Путін та Пригожин. Разом чи паралельно?

glavcom.ua
Путін мстивий, це варто пам'ятати
колаж: glavcom.ua

Вікно можливостей для торгу Лукашенка стрімко закривається

Найкраща відповідь тим оптимістичним товаришам, які вибудовували цілі теорії про ліквідацію ПВК «Вагнер», про особисту ворожнечу і мало не революцію.

Пригожин залишається в схемі і поки що залишається «порученцем». Але це не означає скасування «другого раунду». За слушної нагоди він знову спробує посилиться. Тим більше, що базовий його актив – Африку ніхто відбирати не збирається.

Цікаво інше – присутність на зустрічі Наришкіна. Це означає, що зарубіжним грошовим напрямком більш щільно починає займатися СЗР, яка буде відтісняти ГУ ГШ.

Ну і Золотов, про можливе посилення якого я писав ще в доповіді щодо російських еліт, різко посилив свої позиції.

Важливо відзначити так само рухи всередині російських еліт. Нагадаю, що в момент «маршу» відмовчалися три «Вежі Кремля». Паузу тримали Ковальчки, Сєчин і Греф із Кирієнком. Без щонайменше Ковальчуків зустріч Пригожина з Путіним не могла відбутися. Подальше мовчання інших свідчить про те, що «списувати кухаря» ой як рано.

При цьому без відповіді залишається ключове запитання: «хто стане куратором розвитку сектора ПВК у РФ?»

  • Армія не підходить (незважаючи на галас із контрактами «добровольців» і МО), адже ПВК це і грошовий ресурс, особливо за кордоном. А Путін намагається не допускати наявності повного набору ресурсів для перехоплення влади в руках однієї групи. До речі, тому Золотов із Росгвардії буде вибудовувати паралельну армію.
  • Згаданий Золотов теж поки що ні – він занадто швидко злітає.
  • ГУ ГШ – сумнівно, враховуючи згадану вище присутність Наришкіна на зустрічі з керівництвом ПВК «Вагнер».
  • Сам Пригожин (чого той і домагався) – категорично ні на цьому етапі. Адже це буде свідченням капітуляції Путіна.
  • СЗР? А це не їхній профіль.

І тут варто згадати ще одну малопомітну деталь. Візит Кирієнка на окуповану частину Запорізької області. Охорону периметра здійснювали НЕ армійські підрозділи. Хто саме, поки що не знаю. Але якщо цими охоронцями виступали «нерегуляри», ми отримуємо натяки на появу силового ресурсу в суто «цивільної» «Вежі Кремля». Що, як мінімум, цікаво.

Білорусь? І тут теж саме. Так, перевалочна база буде. Так, Лукашенко спробує відіграти бонуси для себе (медіа-сфера, Африка).

А що від Кремля? Відповідь варто шукати в пошуку причин чому про зустріч Путіна і Пригожина повідомили саме вчора. Лукашенко намагався виторгувати максимум. Тут тобі і газ, і ринки, і логістика, і бажане дистанціювання росіян від виборів у Білорусі. І міг торгуватися далі, використовуючи унікальну формулу, яку самі росіяни розповідями про «заколот, що загрожував країні» створили – уперше населення РФ отримало пропагандистську картинку того, що не «Росії повинні сусіди», а «Росія повинна сусідові послугу». Незвична і неприємна для Кремля формула.

Тому допустивши злив інформації, Кремль, з одного боку, гасить пожежі нерозуміння у власного населення (зокрема, у фронтових частин), показуючи, що криза завершується і «цар може бути добрим». А по-друге, прикриває вікно можливостей для Лукашенка. Адже створюється вже інша картина – після того, як Пригожин відступив, Путін проявив «милість» і особисто (!) домовився про завершення конфлікту.

Тож вікно можливостей для торгу Лукашенка стрімко закривається. Після чого йому можуть і рахунок пред'явити. Не відразу, ближче до 2024 року. Але Путін мстивий, це варто пам'ятати.

Якось так. А більш розгорнутий аналіз процесів, думаю, видам ближче до кінця тижня.

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Джерело
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Теги: росія Олександр Лукашенко путін росіяни Євген Пригожин

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