Ватикан представив свій новий талісман: популяризуватиме церкву на фестивалі коміксів (фото)

Маскот «Люче» створений для залучення молодої аудиторії

Ватикан представив свого нового анімованого талісмана на ім'я «Люче». Він представлятиме Католицьку церкву на Всесвітній виставці Expo-2025 в Осаці, Японія. Про це повідомила пресслужба Ватикану.

«Люче» створений для залучення молодої аудиторії. Маскот зображає дитину-паломника з місіонерським хрестом, посохом і черевиками, запиленими від довгої подорожі. В очах персонажа можна помітити відблиск у формі мушлі – символу паломницького шляху Святого Якова до собору Сантьяго де Компостела в Іспанії. Ці мушлі паломники традиційно збирають як сувеніри.

Талісман Ватикану «Люче» фото: Simone Legno/tokidoki

Талісман підготували до Святого Року-2025 (також відомий як Ювілей-2025) – всесвітня паломницька подія, що проводиться кожні 25 років. Віряни, які здійснять паломництво до Рима протягом цього року і пройдуть через Святі двері, зможуть за певних умов отримати повне відпущення гріхів.

Нагадаємо, що синод єпископів Католицької церкви під проводом Папи Римського Франциска не ухвалив очікуваних рішень щодо рівності в церкві, зокрема, не дозволив висвячувати жінок на дияконів.