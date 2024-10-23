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Радикальне рішення Ватикану: місцеву профспілку вперше очолила жінка

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Радикальне рішення Ватикану: місцеву профспілку вперше очолила жінка
Працівників Ватикану чекають зміни
фото із відкритих джерел

За інтереси працівників Ватикану відтепер відповідатиме Паола Монако

Паола Монако стала головою профспілки світських робітників Ватикану. І це перша жінка-керівниця в історії організації. Тепер перед Монако стоїть непросте завдання – нещодавно італійські ЗМІ повідомили про «невдоволення, що безжально зростає» серед рядових співробітників. Про це пише видання Il Messaggero.

Профспілка світських робітників Ватикану обрала Паолу Монако своїм генеральним секретарем. Перш ніж перейти на цю посаду, вона відповідала за організацію євхаристичних конгресів по всьому світу, а також має досвід роботи в економічному відділі Ватикану.

Паола Монако відповідатиме за інтереси понад 4000 осіб у Ватикані
Паола Монако відповідатиме за інтереси понад 4000 осіб у Ватикані

Нова очільниця відповідатиме за поточні реформи та внутрішній розпорядок в управліннях, де, на думку журналістів, є «вимоги та заклики до справедливості». До її завдань також увійде представлення інтересів понад 4 тис. осіб.

«Голос працівників не можна ігнорувати. Приймати односторонні рішення та нав'язувати їх зверху – це анахронізм», – заявила вона.

Наприкінці серпня співробітники Ватикану опублікували заяву, в якій висловили стурбованість щодо скорочення бюджету та політики аутсорсингу. На їхню думку, спроба заощадити на співробітниках не дала «радикального покращення ситуації». Були питання у співробітників також щодо оголошеної реформи оплати праці та пенсійного забезпечення.

До слова, у Ватикані Папа Римський Франциск 11 жовтня прийняв на аудієнції президента України Володимира Зеленського. Це третій візит Зеленського до Ватикану після аудієнцій Папи 8 лютого 2020 року і 13 травня 2023 року. Франциск і президент України також бачилися на двосторонній зустрічі 14 червня з нагоди саміту G7 у Борго Егнація в Апулії

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Теги: Папа Римський Ватикан президент жінка

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