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Бійка у Свято-Михайлівському соборі 18 жовтня: скільки людей постраждало

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Бійка у Свято-Михайлівському соборі 18 жовтня: скільки людей постраждало
Наразі поліцейські встановлюють всіх учасників бійки у соборі
фото: Національна поліція

Госпіталізованих серед постраждалих немає, зауважили поліцейські

Вранці 18 жовтня на території Свято-Михайлівського кафедрального Собору у Черкасах сталася бійка між парафіянами Московського патріархату та Православної церкви України. Внаслідок чого постраждало 20 людей. Про це повідомляє Національна поліція України.

«На місці працювали слідчо-оперативні групи Черкаського районного управління поліції, поліція діалогу та патрульні поліцейські. Станом на 08:00 годину 18 жовтня із заявами до поліції звернулося 24 громадян, з яких 20 – про отримання тілесних ушкоджень різного характеру. Госпіталізованих серед постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Бійка у Свято-Михайлівському соборі 18 жовтня: скільки людей постраждало фото 1

Наразі поліцейські встановлюють всіх учасників бійки. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України, проводять слідчі дії, також вивчають відеозаписи, оприлюднені в соцмережах.

Нагадаємо, що вранці, 17 жовтня, Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України, на що відразу відреагували віряни Московського патріархату. Вони зламали вхідні ворота і потрапили на територію храму. 

Як повідомлялося, що внаслідок бійки у Свято-Михайлівському соборі є поранені: «На місці поліція та медики, до них звернулися кілька людей. До медиків звернулися кілька людей, зокрема, жінка із перебинтованою головою та чоловік, якого, за словами вірян, забризкали перцевим балончиком».

Також на штурм собору прихильниками Московського патріархату відреагував мер міста Анатолій Бондаренко.

Згодом міський голова Черкас Анатолій Бондаренко засвідчив рішення парафіян про перехід Свято-Михайлівського собору до Православної церкви України. І в храмі відбулася перша молитва українською мовою.

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Теги: церква поранення Україна православна церква українці Українська православна церква Московська церква в Україні бійка Черкаси собор

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