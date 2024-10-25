Папа Римський опублікував чергову енцикліку

Папа Франциск опублікував вже четверту енцикліку

У четвер, 24 жовтня, Папа Римський Франциск оприлюднив свою четверту енцикліку під назвою Dilexit Nos, яка зосереджена на темі людської та божественної любові Серця Ісуса Христа. Про це пише видання ANSA.

Назва Dilexit Nos перекладається з латини як «Він полюбив нас». Оригінал енцикліки складається з 40 сторінок і написаний іспанською мовою.

Основна ідея енцикліки полягає в тому, що «серце часто виступає символом любові Ісуса Христа». Папа Франциск наголошує, що відсутність уваги до «серця» призвела до знехтування ідеєю особистого центру, де любов є єдиною силою, здатною об'єднати людей.

Це вже четверта енцикліка Папи Франциска, після Lumen fidei (29 червня 2013 р.), написаної у співпраці з його попередником Бенедиктом XVI; Laudato si' (24 травня 2015 р.), яка стосується екологічної кризи і необхідності піклування про створений Богом світ; і Fratelli tutti (3 жовтня 2020 р.), що закликає до глобального братерства та соціальної дружби в умовах поділеного світу, особливо під час пандемії та конфліктів, включаючи ті, що ведуться під гаслом релігії.

Енцикліка – офіційний пастирський лист, написаний Папою або під його керівництвом щодо моральних, доктринальних чи дисциплінарних питань і адресований Вселенській Церкві.

Нагадаємо, раніше Папа Франциск у Ватикані після богослужіння у своїй проповіді закликав молитися за народи, які страждають від війни. Згадав він і про Україну, назвавши її «мученицькою».

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск на тлі війни в Україні та бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС закликав припинити вогонь та зазначив, що «мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна».

До слова, Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. Так пояснює його слова про білий прапор Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні.

Папа Римський провів 14 червня двосторонні переговори зі світовими лідерами на саміті країн «Великої сімки» (G7) в Італії. Зокрема, він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.