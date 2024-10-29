Ватикан, попри очікування, не дозволив жінкам займати сан диякона – Associated Press

Синод Католицької церкви не ухвалив очікуваного рішення про рівність у церкві

Синод єпископів Католицької церкви під проводом Папи Римського Франциска не ухвалив очікуваних рішень щодо рівності в церкві, зокрема, не дозволив висвячувати жінок на дияконів. Про це повідомляє AP.

У підсумковому документі Синоду зазначається, що «питання доступу жінок до дияконського служіння залишається відкритим».

«У цей час війни ми повинні бути свідками миру» та подавати приклад життя з різноманітністю, – зазначив Папа Римський, пояснюючи своє рішення.

Кардинал Віктор Фернандес зауважив, що понтифік виступає проти можливості для жінок стати дияконами, проте він «відкритий для додаткового вивчення цього питання».

Для цього була створена спеціальна комісія, яка розглядає можливості розширення прав жінок у Католицькій церкві. Однак, за словами Фернандеса, члени комісії зосередяться лише на тому, як розширити повноваження жінок поза посадами церковних служителів. Що стосується можливості їх висвячення в диякони, то, на його думку, «не настав момент».

Кардинал пояснює це тим, що більшість жінок у Католицькій церкві «не просили та не бажали дияконату, який був би обтяжливим для їхньої мирянської діяльності».

Результати Синоду розчарували католиків, які вели кампанію за визнання рівності духовного покликання жінок та чоловіків.

Наразі жінки не можуть займати вищі посади в структурі церкви, хоча виконують значну частину роботи з управління католицькими лікарнями та школами.

У Католицькій церкві всі духовні посади займають лише чоловіки.

Нагадаємо, у неділю, 6 жовтня, Папа Римський Франциск оголосив, що призначить 21 нового кардинала. Станеться це 8 грудня. Серед номінантів – українець Микола Бичок, єпископ Мельбурнський Української греко-католицької церкви в Австралії.

До слова, у четвер, 24 жовтня, Папа Римський оприлюднив свою четверту енцикліку під назвою Dilexit Nos, яка зосереджена на темі людської та божественної любові Серця Ісуса Христа.

Раніше Папа Франциск заявив, що український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із росією, начебто забороняє людям молитися «в тій церкві, яку вони вважають своєю».