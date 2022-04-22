Після скандалу Папа Римський скасував зустріч із московським патріархом

Зустріч Папи Римського з Кирилом мала відбутися у червні та стати другою з 2016 року

Папа Римський Франциск скасував зустріч із главою Російської православної церкви патріархом Кирилом. Як повідомляє Reuters, про це понтифік повідомив в інтерв'ю аргентинському виданню La Nacion.

За словами Папи Римського, план було «зупинено». Він додав, що на думку дипломатів Ватикана, така зустріч «могла б викликати велику плутанину в даний момент», очевидно, маючи на увазі повномасштабну війну Росії.

Зустріч папи Франциска з Кирилом мала відбутися у червні та стати другою з 2016 року.

Зазначимо, Кирило (Гундяєв) подарував ікону командувачу Росгвардії Віктору Золотову і дав йому своє благословення під час війни Кремля в Україні. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній відреагував на позицію москоської церкви та заявив, що Гундяєв благословив катів та вбивць на їхню чорну справу. Зазначимо, священники Московського патріархату вимагають міжнародного трибуналу для Кирила.

Додамо, українці обурені позицією Ватикану щодо російської агресії. Так, 15 квітня у Колізеї відбулася Хресна хода за участі українки та росіянки. Вони спільно тримали хрест. Також мала звучати теза про «братні народи». Однак, під тиском громадськості від промови відмовилися, хоча жінки все ж спільно взяли участь у дійстві. Хресна хода викликала великий скандал серед українців, українці були обурені позицією Папи Римського.

Нагадаємо, що Папа Франциск засудив різанину в Бучі і підняв український прапор, який був відправлений йому з міста, де рашисти розстріляли сотні мирних жителів. Водночас зробив іншу заяву – мовляв, Захід приймає українців краще, аніж біженців з інших частин світу, назвавши це расизмом.

Читайте також: