Вибухнув завод хімвідходів в Італії

Десять людей отримали поранення

В італійській комуні Комо стався вибух на заводі хімічних відходів. Про це повідомляє видання Il Giorno. Як повідомлялося, вибухова хвиля відчувалася за декілька сотень метрів від заводу, були пошкоджені також декілька автомобілів на стоянці. Пізніше почалася пожежа. В момент вибуху на заводі перебували 33 людини. Поранення отримали десять людей,



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Десять людей отримали поранення

В італійській комуні Комо стався вибух на заводі хімічних відходів. Про це повідомляє видання Il Giorno.

Як повідомлялося, вибухова хвиля відчувалася за декілька сотень метрів від заводу, були пошкоджені також декілька автомобілів на стоянці. Пізніше почалася пожежа.

В момент вибуху на заводі перебували 33 людини. Поранення отримали десять людей, стан трьох з них важкий.

Поранених доставили до лікарень за допомогою гелікоптера. На місці інйиденту працюють декілька пожежних бригад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тайванській державній енергетичній компанії CPC у місті Таоюань сталася пожежа, яка спричинила кілька вибухів.