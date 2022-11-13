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Вибух у Стамбулі: МЗС повідомило, чи є серед постраждалих українці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибух у Стамбулі: МЗС повідомило, чи є серед постраждалих українці
За словами речника МЗС, відповідно до попередньої інформації, українців серед постраждалих немає
фото з відкритих джерел

Ніколенко: «Дмитро Кулеба терміново доручив Генеральному консульству України в Стамбулі тримати на особливому контролі ситуацію у зв‘язку із вибухами»

Серед постраждалих внаслідок вибуху у центрі Стамбула (Туреччина) громадянг України нема. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Дмитро Кулеба терміново доручив Генеральному консульству України в Стамбулі тримати на особливому контролі ситуацію у зв‘язку із вибухами на вулиці Істікляль. Інформація про постраждалих українців наразі відсутня. Телефон «гарячої лінії» українського консульства: +905306125577», – написав Ніколенко.

Як повідомлялося, у Туреччині в центрі Стамбула у неділю, 13 листопада, пролунав потужний вибух.  За даними телеканалу NTV, вибух стався у популярному туристичному місці, на вулиці Істікляль, яка виходить до площі Таксім, район оточений. Як пишуть ЗМІ, що стало причиною вибуху поки не відомо.

Губернатор Стамбула Алі Єрлікая повідомив про загиблих. «Сьогодні близько 16:20 на вулиці Істикляль стався вибух. Наша поліція, медичні служби, пожежники були направлені на місце події. Є жертви та поранені. Про подробиці буде повідомлено громадськості згодом», – сказав він.

Теги: Туреччина МЗС вибух телефон українці

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