Вибух у Стамбулі: МЗС повідомило, чи є серед постраждалих українці

За словами речника МЗС, відповідно до попередньої інформації, українців серед постраждалих немає

Ніколенко: «Дмитро Кулеба терміново доручив Генеральному консульству України в Стамбулі тримати на особливому контролі ситуацію у зв‘язку із вибухами»

Серед постраждалих внаслідок вибуху у центрі Стамбула (Туреччина) громадянг України нема. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Дмитро Кулеба терміново доручив Генеральному консульству України в Стамбулі тримати на особливому контролі ситуацію у зв‘язку із вибухами на вулиці Істікляль. Інформація про постраждалих українців наразі відсутня. Телефон «гарячої лінії» українського консульства: +905306125577», – написав Ніколенко.

Як повідомлялося, у Туреччині в центрі Стамбула у неділю, 13 листопада, пролунав потужний вибух. За даними телеканалу NTV, вибух стався у популярному туристичному місці, на вулиці Істікляль, яка виходить до площі Таксім, район оточений. Як пишуть ЗМІ, що стало причиною вибуху поки не відомо.

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Губернатор Стамбула Алі Єрлікая повідомив про загиблих. «Сьогодні близько 16:20 на вулиці Істикляль стався вибух. Наша поліція, медичні служби, пожежники були направлені на місце події. Є жертви та поранені. Про подробиці буде повідомлено громадськості згодом», – сказав він.