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Глава МЗС Франції приїде 9 травня до Києва разом із європейськими колегами

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Глава МЗС Франції приїде 9 травня до Києва разом із європейськими колегами
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час відвідування Михайлівського Золотоверхого собору в Києві, Україна, 19 жовтня 2024 року
фото:Valentyn Ogirenko/Reuters

Барро: «Міністри закордонних справ європейських країн мають зустрітися в Києві 9 травня»

Міністр закордонних справ справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що його європейські колеги та він особисто відвідають Київ 9 травня. Про це міністр заявив в ефірі LCI, інформує «Главком».

«Міністри закордонних справ європейських країн мають зустрітися в Києві 9 травня», – заявив Барро.

Міністр закордонних справ справ Франції також додав, що він особисто «буде там», не забуваючи, що цього дня відзначається ще одна важлива угода. Виповнюється 75 років декларації Роберта Шумана, яка була ухвалена 9 травня 1950 року.

«Європейське об'єднання вугілля та сталі», яке дозволило нашому континенту жити в мирі, безпеці та процвітанні протягом майже восьми десятиліть», – сказав Барро.

Нагадаємо, український уряд запросив високопосадовців європейських держав 9 травня до Києва на знак демонстрації дипломатичної сили проти щорічного військового параду президента Росії Володимира Путіна в Москві того ж дня. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в понеділок передав запрошення своїм колегам з Європейського Союзу під час зустрічі в Люксембурзі, закликавши їх «продемонструвати нашу єдність і рішучість перед обличчям найбільшої агресії в Європі з часів Другої світової війни».

До слова, у Росії 9 травня святкуватимуть День перемоги у Другій світовій війні, яку росіяни називають Великою вітчизняною. Його відзначатимуть як завжди – військовим парадом. На цей час відомо, що у Москву приїдуть деякі лідери іноземних країн. Зокрема, таке бажання висловили глава Китаю Сі Цзіньпін та премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

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Теги: міністр Франція Україна Андрій Сибіга росіяни Сі Цзіньпін запрошення Роберт Фіцо

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