Папа Римський закликав українську молодь пробачити своїм ворогам

Понтифік наголосив українцям, що важливо бути патріотами

Папа Римський Франциск звернувся до української молоді та закликав українців пам'ятати своїх героїв і пробачати своїх ворогів. Про це повідомляє Vatican News.

Понтифік наголосив, що важливо бути патріотами, не втрачати туги за своєю країною перебуваючи в еміграції, а також молитися та прощати. Крім того, він закликав молодь України «протистояти інстинкту відповідати на удар іншим ударом».

«Пробачити дуже важко. Ми завжди намагаємося вести війну і відповідати на удар іншим ударом. Але щоб побудувати мирне майбутнє, ми маємо пробачати одне одного. Завжди», – сказав він.

Нагадаємо, Папа Франциск розпочав Новий рік із заклику до вірян відмовитися від абортів, наголошуючи на необхідності захищати життя від моменту зачаття до природної смерті. Також, на його думку, бідним країнам варто пробачити всі борги.

До цього Папа Римський Франциск під час традиційного Різдвяного послання закликав до припинення вогню в Україні та мирних перемовин. «Нехай же змовкне зброя у багатостраждальній Україні! Нехай же вистачить відваги відчинити двері для переговорів і жестів діалогу та зустрічі, щоб досягти справедливого і тривалого миру», – сказав понтифік.

Папа також закликав до припинення вогню на Близькому Сході, звільнення заручників та надання допомогу «виснаженому голодом і війною» населенню.