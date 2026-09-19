Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Відомий український актор розповів про невиліковну хворобу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Гладкий розповів, що до встановлення діагнозу пережив складний період через постійний біль
фото з відкритих джерел

Володимир Гладкий поділився подробицями боротьби із захворюванням

Український актор Володимир Гладкий зізнався, що живе з невиліковною недугою. Узимку він дізнався, що має хворобу Бехтерева, тож приймає призначені препарати та займається спортом. Як інформує «Главком», про це Гладкий розповів у шоу «Ранок у великому місті».

«Зараз у мене хвороба Бехтерева, я приймаю медикаменти. Вона невиліковна. Говорять про спорт. Треба спортом більше займатися. Ця хвороба насправді дуже розповсюджена. Я просто взимку тільки дізнався про цей діагноз», – поділився він.

Хвороба Бехтерева (анкілозуючий спондиліт) – це хронічне запальне захворювання, що вражає суглоби хребта та призводить до їх поступового зрощення й обмеження рухливості.

Гладкий розповів, що до встановлення діагнозу пережив складний період через постійний біль. За його словами, інтенсивність симптомів може змінюватися, однак захворювання здатне серйозно впливати на рухливість та навіть призводити до інвалідності. Наразі артист контролює свій стан за допомогою медикаментів і фізичної активності.

«Просто вона буває тихіше, буває менше, вона до інвалідності навіть може привести. Є уколи, тому, якщо в плануванні дітей, можна паузи якісь зробити на термін прийому ліків, а потім вирішимо собі», – розказав актор.

Про своє здоров’я актор заговорив вперше у розмові про майбутнє батьківство. Гладкий також висловлювався про демографічну ситуацію в Україні та наголошував на важливості народження дітей. Зокрема, артист говорив, що для розвитку української нації, на його думку, у родині має бути щонайменше троє нащадків.

Раніше український актор Володимир Гладкий, який нещодавно одружився, здивував зарплатою в театрі. За його словами, аби добре заробляти, треба працювати постійно. Однак навіть якщо й є бажання, це не завжди вдається, оскільки все залежить від проєктів, яких може й не бути.

Нагадаємо, відомий український  актор Володимир Гладкий одружився. Святкування пройшло у теплій атмосфері – з усмішками, мильними бульбашками, танцями та найближчими людьми поруч. Розділити радість молодят прийшли рідні, друзі й колеги, серед яких Дарія Петрожицька, Арам Арзуманян, Ксенія Вертинська, В'ячеслав Довженко та інші.

 

Читайте також:

Теги: актор діагноз хвороба обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Селена Гомес, Маколей Калкін і Бренда Сонг, Зендая показалися на церемонії «Еммі»
«Еммі» 2026. Огляд образів кінозірок з червоної доріжки (фото)
15 вересня, 19:21
Влада не пояснює причини скасування 30-річного обмеження
Росія дозволить вільний продаж протигазів, зокрема дитячих
15 вересня, 02:18
Тім Каррі відомий за роллю менеджера готелю «Плаза» Гектора у фільмі «Один удома»
Названо причину смерті зірки «Один удома» та «Воно»
4 вересня, 13:26
Проведено епідеміологічне розслідування і встановлено коло контактних осіб, які могли мати контакт із хворим
На Вінниччині підтверджено випадок віспи мавп
4 вересня, 06:51
Раніше цього літа масштабні збої вже фіксувалися в московських аеропортах
«Треба потерпіти»: Мінтранс РФ попередив про збої в аеропортах
3 вересня, 03:39
Іранське командування пов'язує нову військову операцію із ситуацією навколо Ормузької протоки
Іран завдав ракетних і дронових ударів по американських базах
2 вересня, 02:31
Глава САП Олександр Клименко заперечив, що Микитась працював на антикорупційні органи
Глава САП спростував слова Мудрої, що Микитась міг бути агентом антикорупційного бюро
31 серпня, 20:06
Жителів району просять не наближатися до місця події та виконувати вимоги екстрених служб
На Київщині горять склади, пожежа супроводжується вибухами
28 серпня, 23:05
Технічні роботи торкнуться реєстрів, пов'язаних із місцем проживання українців
Прописка через «Дію»: чотири послуги призупинили до понеділка
22 серпня, 00:40

Здоров'я

Відомий український актор розповів про невиліковну хворобу
Відомий український актор розповів про невиліковну хворобу
100-річний мешканець Рівненщини розкрив рецепт свого довголіття
100-річний мешканець Рівненщини розкрив рецепт свого довголіття
Надя Дорофєєва через проблеми зі здоровʼям заговорила про операцію
Надя Дорофєєва через проблеми зі здоровʼям заговорила про операцію
Гучний скандал через уколи для схуднення: лікарка пояснила, чим небезпечний фальсифікат
Гучний скандал через уколи для схуднення: лікарка пояснила, чим небезпечний фальсифікат
Випадок на мільйон. Гігантська пухлина «їла» цукор в організмі українця (фото)
Випадок на мільйон. Гігантська пухлина «їла» цукор в організмі українця (фото)
Лікарі врятували львівʼянина після серйозного опіку завдяки шкірі риби та свині
Лікарі врятували львівʼянина після серйозного опіку завдяки шкірі риби та свині

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
172K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2026
148K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
126K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
Вчора, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua