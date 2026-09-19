Відомий український актор розповів про невиліковну хворобу

Володимир Гладкий поділився подробицями боротьби із захворюванням

Український актор Володимир Гладкий зізнався, що живе з невиліковною недугою. Узимку він дізнався, що має хворобу Бехтерева, тож приймає призначені препарати та займається спортом. Як інформує «Главком», про це Гладкий розповів у шоу «Ранок у великому місті».

«Зараз у мене хвороба Бехтерева, я приймаю медикаменти. Вона невиліковна. Говорять про спорт. Треба спортом більше займатися. Ця хвороба насправді дуже розповсюджена. Я просто взимку тільки дізнався про цей діагноз», – поділився він.

Хвороба Бехтерева (анкілозуючий спондиліт) – це хронічне запальне захворювання, що вражає суглоби хребта та призводить до їх поступового зрощення й обмеження рухливості.

Гладкий розповів, що до встановлення діагнозу пережив складний період через постійний біль. За його словами, інтенсивність симптомів може змінюватися, однак захворювання здатне серйозно впливати на рухливість та навіть призводити до інвалідності. Наразі артист контролює свій стан за допомогою медикаментів і фізичної активності.

«Просто вона буває тихіше, буває менше, вона до інвалідності навіть може привести. Є уколи, тому, якщо в плануванні дітей, можна паузи якісь зробити на термін прийому ліків, а потім вирішимо собі», – розказав актор.

Про своє здоров’я актор заговорив вперше у розмові про майбутнє батьківство. Гладкий також висловлювався про демографічну ситуацію в Україні та наголошував на важливості народження дітей. Зокрема, артист говорив, що для розвитку української нації, на його думку, у родині має бути щонайменше троє нащадків.

Раніше український актор Володимир Гладкий, який нещодавно одружився, здивував зарплатою в театрі. За його словами, аби добре заробляти, треба працювати постійно. Однак навіть якщо й є бажання, це не завжди вдається, оскільки все залежить від проєктів, яких може й не бути.

Нагадаємо, відомий український актор Володимир Гладкий одружився. Святкування пройшло у теплій атмосфері – з усмішками, мильними бульбашками, танцями та найближчими людьми поруч. Розділити радість молодят прийшли рідні, друзі й колеги, серед яких Дарія Петрожицька, Арам Арзуманян, Ксенія Вертинська, В'ячеслав Довженко та інші.