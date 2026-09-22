США розгорнули дві нові військові бази у Гренландії

Один із військових об'єктів Вашингтон відновить через понад 70 років після його закриття

Сполучені Штати розширять військову присутність у Гренландії та отримають два об'єкти поблизу стратегічно важливих районів острова. Один із них розташований на місці американської бази часів Холодної війни, яку закрили ще у 1950-х роках. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними трьох співрозмовників агентства, США планують відновити військову присутність у Нарсарсуаку на півдні Гренландії. Раніше там діяла американська база «Блуї Вест Уан», яку Вашингтон закрив у 1950-х роках. Нині в населеному пункті залишилося лише кілька десятків жителів.

Другим об'єктом стане військовий форпост Местерсвіг на східному узбережжі острова. Зараз його використовує данський спецпідрозділ «Сіріус», який патрулює віддалені райони Гренландії за допомогою собачих упряжок.

Данія, Гренландія та США мають підписати нову угоду у вівторок на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Текст документа наразі не оприлюднили, а остаточні деталі сторони мають узгодити безпосередньо перед підписанням.

Представниця Білого дому відмовилася розкривати подробиці майбутньої угоди. Вона повторила попередню позицію Вашингтона, згідно з якою домовленості мають «убезпечити та захистити безпеку Гренландії і Сполучених Штатів».

Данська сторона наголошує, що питання безпеки Арктики має перебувати під контролем НАТО, а не вирішуватися виключно між Вашингтоном і Копенгагеном.

Переговори щодо нових домовленостей тривали кілька місяців. Вони активізувалися після заяв президента США Дональда Трампа про бажання встановити американський контроль над Гренландією. Згідно з опитуваннями, наведеними Reuters, переважна більшість жителів Гренландії виступає проти переходу острова під контроль США. Заяви Трампа на початку року спричинили напруження у відносинах усередині НАТО та стали одним із чинників початку переговорів між США, Данією та Гренландією.

Під час Холодної війни американська військова присутність на острові була значно більшою. США мали у Гренландії 17 військових об'єктів, на яких перебували понад 10 тис. військовослужбовців.

Нині головним американським військовим об'єктом на острові залишається база «Пітуффік», де служать близько 150 американських військових.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив про домовленості між Вашингтоном, Данією та Гренландією, які стосуються довгострокової ролі США у забезпеченні безпеки острова.