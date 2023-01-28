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Війна не «в Україні», а «проти України» – пояснення від МЗС

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Війна не «в Україні», а «проти України» – пояснення від МЗС
фото ілюстративне

Дипломати просять не живити ґрунт для російської дезінформації

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту використовувати правильні формулювання під час обговорення подій в Україні. Зокрема, відмовитися від штампу «війна в Україні» (war in Ukraine), натомість вживати «війна проти України» (war against Ukraine). Про це МЗС написало у своєму Twitter.

 «Повзуче використання цієї фрази збільшує публічне нерозуміння ситуації, підживлює помилкове уявлення про війну та її витоки, забезпечує родючий ґрунт для російської дезінформації», – йдеться у поясненні дипломатів.

Війна не «в Україні», а «проти України» – пояснення від МЗС фото 1

Міністерство закордонних справ України наголошує, що формулювання «війна проти України» (war against Ukraine) використала Генеральна асамблея ООН у своїй резолюції від 2 березня 2022 року

«Тільки це формулювання точно вказує на те, що ця війна, а також її руйнівні людські й економічні втрати є наслідком російської агресії проти України», — підкреслюють в МЗС.

Теги: МЗС ООН війна

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