Винищувачі НАТО проведуть тренування в небі над Естонією
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Розсилка
Повітряні сили країн НАТО в порядку ротації охороняють повітряний простір Естонії, Латвії і Литви з 29 березня 2004 року
Польоти будуть проходити на висоті не менше 152 метрів
Наступного тижня винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter будуть здійснювати тренувальні польоти на низькій висоті в повітряному просторі Естонії. Про це повідомляє ERR.
Польоти будуть проходити на висоті не менше 152 метрів і, як обіцяють військові, далеко від населених пунктів.
З кінця серпня минулого року винищувачі ВПС Німеччини охороняють небо над країнами Балтії. Вони базуються на естонській авіабазі в Емарі.
Повітряні сили країн НАТО в порядку ротації охороняють повітряний простір Естонії, Латвії і Литви з 29 березня 2004 року, коли Балтійські країни вступили в НАТО.
Другий авіазагін, який бере участь у місії, дислокований на литовській авіабазі в Шяуляї.
Джерело: Європейська правда