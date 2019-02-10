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    У світі

    Винищувачі НАТО проведуть тренування в небі над Естонією

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    <p>Повітряні сили країн НАТО в порядку ротації охороняють повітряний простір Естонії, Латвії і Литви з 29 березня 2004 року</p> <div></div> - Винищувачі НАТО проведуть тренування в небі над Естонією

    Повітряні сили країн НАТО в порядку ротації охороняють повітряний простір Естонії, Латвії і Литви з 29 березня 2004 року

    Польоти будуть проходити на висоті не менше 152 метрів

    Наступного тижня винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter будуть здійснювати тренувальні польоти на низькій висоті в повітряному просторі Естонії. Про це повідомляє ERR.

    Польоти будуть проходити на висоті не менше 152 метрів і, як обіцяють військові, далеко від населених пунктів.

    З кінця серпня минулого року винищувачі ВПС Німеччини охороняють небо над країнами Балтії. Вони базуються на естонській авіабазі в Емарі.

    Повітряні сили країн НАТО в порядку ротації охороняють повітряний простір Естонії, Латвії і Литви з 29 березня 2004 року, коли Балтійські країни вступили в НАТО.

    Другий авіазагін, який бере участь у місії, дислокований на литовській авіабазі в Шяуляї.

    Джерело: Європейська правда

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