Вірменія й Азербайджан погодили головні принципи мирного договору

Пашинян: «Вірменія та Азербайджан досі розмовляють різними дипломатичними мовами і часто не розуміють один одного»

Вірменія погодила з Азербайджаном головні принципи мирного договору. Переговорний процес триває. Про це повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у Єревані, передає Mamul.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У нас є як хороші, так і погані новини. Хороша новина полягає в тому, що основні принципи миру були досягнуті», – заявив глава вірменського уряду.

За його словами, погана новина полягає у тому, що Вірменія та Азербайджан досі «розмовляють різними дипломатичними мовами і часто не розуміють один одного».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Звісно, на це є й об'єктивні причини: тривалий конфлікт із певним історичним контекстом, тисячі жертв, чиїм родичам важко дивитися в очі, десятки ув'язнених, чиї сім'ї не мають відповідей на запитання, десятиліттями панівна атмосфера ненависті та підозри, що під конструктивними заявами ховаються недобрі наміри», – пояснив Пашинян.

Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов казав, що Азербайджан чекає від Вірменії нового пакету пропозицій щодо мирного договору.

Як повідомлялося, 23 жовтня міністри закордонних справ Ірану, Туреччини та Росії зустрілися зі своїми колегами з Азербайджану та Вірменії в Тегерані та обговорили прогрес у досягненні мирної угоди між двома південнокавказькими сусідами.

До слова, 20 жовтня президенти Вірменії та Азербайджану за європейського посередництва затвердили дорожню карту з нормалізації відносин. Дорожня карта передбачає розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном.