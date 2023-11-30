Боррель проігнорував засіданні ОБСЄ за участі Лаврова

Замість Борреля від імені Євросоюзу на засіданні виступала заступниця голови представництва ЄС при ОБСЄ Раса Остарускайте

Сьогодні, 30 листопада, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель не взяв участі у міністерському засіданні ОБСЄ у Скоп’є за участю глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Про це інформує «Європейська правда».

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Як зазначається, замість Борреля від імені Євросоюзу на засіданні виступала заступниця голови представництва ЄС при ОБСЄ Раса Остарускайте.

Вона висловила категоричний осуд на адресу Росії та Білорусі через їхню агресію та дії, що підривають безпеку в Європу, однак не стала напряму згадувати про демарш Борреля.

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Як повідомлялося, Міністр закордонних справ країни агресорки Сергій Лавров змінив маршрут польоту на міністерську зустріч ОБСЄ. Літак летів через Грецію, а не Болгарію, оскільки Софія заборонила проліт борта, на якому була скандальна речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії разом з главою МЗС України також заявили, що бойкотуватимуть засідання ОБСЄ в Скоп'є цього тижня через присутність на ньому глави МЗС РФ.

Також міністр закордонних справ Польщі Шимон Шинковський бойкотуватиме засідання ОБСЄ у Скоп'є через участь глави МЗС країни-окупанта Сергія Лаврова.