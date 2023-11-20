Ізраїль заявив про посилення іранських атак на країну

Угрупування «Хезболла» випустило понад тисячу боєприпасів по Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Іран посилює атаки на країну, а підтримуване ним ліванське терористичне угрупування «Хезболла» випустило понад 1000 боєприпасів по Ізраїлю з 7 жовтня. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Повідомляється, що у вихідні «Хезболла» завдала ударів ракетами та безпілотниками, у відповідь Ізраїль обстріляв військові цілі угруповання в Лівані.

«Іран – корінь ворожості та агресії проти держави Ізраїль. Війна має багатофронтовий характер, навіть попри те, що її інтенсивність зосереджена в Газі», – сказав Галлант.

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За його словами, від початку війни угруповання «Хезболла» випустило понад 1000 боєприпасів по ізраїльських цілях, але саме зазнало набагато більших збитків.

«Ми завдаємо ударів ракетним загонам і вражаємо військові об'єкти та цілі, «Хезболла» платить високу ціну кожен день», – додав міністр оборони Ізраїлю.

Він також зазначив, що Іран працює над посиленням атак проти Ізраїлю.

Нагадаємо, у розпорядженні підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла» можуть бути російські протикорабельні ракети «Яхонт» (П-800 «Онікс»), які терористи можуть застосувати проти флоту США у Середземному морі.

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Як повідомлялося, ізраїльська служба запобігла нападу на євреїв у Бразилії, запланованому угрупуванням «Хезболла».