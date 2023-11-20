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Ізраїль заявив про посилення іранських атак на країну

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ізраїль заявив про посилення іранських атак на країну
«Хезболла» продовжує атакувати Ізраїль
фото ілюстративне

Угрупування «Хезболла» випустило понад тисячу боєприпасів по Ізраїлю 

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Іран посилює атаки на країну, а підтримуване ним ліванське терористичне угрупування «Хезболла» випустило понад 1000 боєприпасів по Ізраїлю з 7 жовтня. Про це повідомляє The Times of Israel.

Повідомляється, що у вихідні «Хезболла» завдала ударів ракетами та безпілотниками, у відповідь Ізраїль обстріляв військові цілі угруповання в Лівані.

«Іран – корінь ворожості та агресії проти держави Ізраїль. Війна має багатофронтовий характер, навіть попри те, що її інтенсивність зосереджена в Газі», – сказав Галлант.

За його словами, від початку війни угруповання «Хезболла» випустило понад 1000 боєприпасів по ізраїльських цілях, але саме зазнало набагато більших збитків.

«Ми завдаємо ударів ракетним загонам і вражаємо військові об'єкти та цілі, «Хезболла» платить високу ціну кожен день», – додав міністр оборони Ізраїлю. 

Він також зазначив, що Іран працює над посиленням атак проти Ізраїлю.

Нагадаємо, у розпорядженні підтримуваного Іраном ліванського угруповання «Хезболла» можуть бути російські протикорабельні ракети «Яхонт» (П-800 «Онікс»), які терористи можуть застосувати проти флоту США у Середземному морі. 

Як повідомлялося, ізраїльська служба запобігла нападу на євреїв у Бразилії, запланованому угрупуванням «Хезболла».

Теги: військові війна Ізраїль міністр

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