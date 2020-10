Ракетний обстріл в Азербайджані: знайшли тіла 12 загиблих

Ракета влучила в будинок в центрі міста Гянджа і повністю його зруйнувала

Унаслідок нічного обстрілу другого за населенням міста Азербайджану, Гянджі, загинули 12 цивільних осіб, понад 40 – поранено. Про це повідомляє Генеральна прокуратура Азербайджану.

«В результаті ракетного обстрілу мирного населення в центральній частині міста Гянджа 17.10.2020 о 12 годині ночі загинуло 12 людей, понад 40 людей отримали поранення, численні об’єкти цивільної інфраструктури та транспортні засоби були серйозно пошкоджені. На даний час прокуратура на місці події проводить слідчі заходи з метою уточнення списку жертв», – йдеться в повідомленні.

Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

Innocent civilians in the second biggest city of Azerbaijan are under the indiscriminate and targeted missile attack of Armenia. Unscrupulous calls for humanitarian ceasefire should see these war crimes of #Armenia. According to initial info more than 20 houses destroyed. pic.twitter.com/fznh82kqur