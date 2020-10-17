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    У світі

    Ракетний обстріл в Азербайджані: знайшли тіла 12 загиблих

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    В&nbsp;результаті ракетного обстрілу мирного населення в&nbsp;центральній частині міста Гянджа понад 40&nbsp;людей отримали поранення - Ракетний обстріл в Азербайджані: знайшли тіла 12 загиблих
    В результаті ракетного обстрілу мирного населення в центральній частині міста Гянджа понад 40 людей отримали поранення
    Фото Генеральної прокуратури Азербайджану

    Ракета влучила в будинок в центрі міста Гянджа і повністю його зруйнувала

    Унаслідок нічного обстрілу другого за населенням міста Азербайджану, Гянджі, загинули 12 цивільних осіб, понад 40 – поранено. Про це повідомляє Генеральна прокуратура Азербайджану.

    «В результаті ракетного обстрілу мирного населення в центральній частині міста Гянджа 17.10.2020 о 12 годині ночі загинуло 12 людей, понад 40 людей отримали поранення, численні об’єкти цивільної інфраструктури та транспортні засоби були серйозно пошкоджені. На даний час прокуратура на місці події проводить слідчі заходи з метою уточнення списку жертв», – йдеться в повідомленні.

    Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

    15 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.

    Як повідомлялося, 15 жовтня Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин.

    Напередодні Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи.

    Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

    Як відомо, прем’єр Вірменії визнав, що перемир’я в Нагірному Карабасі немає.

    Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

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