Азербайджан і Вірменія домовилися про гуманітарне перемир’я



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МЗС невизнаної Нагірно-Карабахської республіки заявив про готовність дотримуватися умов перемир’я

Перемир’я почне діяти з опівночі 18 жовтня

Єреван і Баку домовилися оголосити гуманітарне перемир’я в Нагірному Карабасі з 18 жовтня, заявили в МЗС Вірменії.

У МЗС Азербайджану підтвердили цю інформацію. Перемир’я почне діяти з опівночі 18 жовтня.

МЗС невизнаної Нагірно-Карабахської республіки заявив про готовність дотримуватися умов перемир’я.

Як повідомляють зовнішньополітичні відомства сторін конфлікту, під час переговорів була досягнута домовленість про тимчасове припинення вогню з гуманітарних міркувань з 00:00 за місцевим часом 18 жовтня.

Раніше в суботу, 17 жовтня, в МЗС РФ повідомили, що глава відомства Сергій Лавров провів телефонні переговори з колегами з Вірменії та Азербайджану. Сторони обговорили ситуацію в зоні нагірно-карабахського конфлікту.

До слова, посольство України в Азербайджані засудило обстріл міста Гянджа.

5 жовтня Азербайджан заявив про звільнення майже пів сотні сіл у Карабасі.

Як повідомлялося, 15 жовтня Нагірний Карабах запровадив обмеження на вільне пересування людей і машин.

Напередодні Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи.

Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

Як відомо, прем’єр Вірменії визнав, що перемир’я в Нагірному Карабасі немає.

Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.