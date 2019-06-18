Вища освіта втрачає популярність в Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Почати працювати після школи має намір лише 1% російських випускників

Лише 47% батьків в РФ заявили про те, що їх діти в 2019 році мають намір почати навчання в вищому навчальному закладі. В 2010 році відповідний показник складав 80%.

Проте за цей же час зросла доля дітей тих, хто готовий вчитися в коледжах і училищах – із 8% до 25%. Почати працювати після школи має намір лише 1% випускників. Опитування проводилося компанією Superjob, пише ресурс РБК.

Опитування ВЦИОМ в квітні цього року показало, що доля людей в РФ із вищою освітою, які працюють по отриманій кваліфікації складає 47%. Відповідний показник серед людей із середньою спеціальною освітою складає 55%.

Міністерство праці РФ раніше повідомляло про те, що серед випускників 2015-17 років різних напрямків і рівнів підготовки по спеціальності працює 71%.

Нагадаємо, 60% росіян вважають, що кожен чоловік має пройти службу в збройних силах, такі дані зафіксувало опитування Левада-центру.