Міжнародна федерація футбол оголосила символічну збірну 2022 року

Деякі популярні футболісти не потрапили до збірної

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оголосила символічну збірну 2022 року. Про це пише Sportarena.

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До її складу увійшли капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі та три представники мадридського Реала – Тібо Куртуа, Лука Модрич і Карім Бензема. Поза збірною – португалець Кріштіану Роналду, поляк Роберт Левандовські та бразилець Неймар.

Тібо Куртуа (Реал; збірна Бельгії),

Ашраф Хакімі (ПСЖ; Марокко),

Йошко Гвардіол (Лейпциг; Хорватія),

Верджіл ван Дейк (Ліверпуль; Нідерланди),

Альфонсо Девіс (Баварія; Канада),

Лука Модрич (Реал; Хорватія),

Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті; Бельгія),

Ліонель Мессі (ПСЖ; Аргентина),

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті; Норвегія),

Карім Бензема (Реал; Франція),

Кіліан Мбаппе (ПСЖ; Франція)

Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) назвала нападаючого «Парі Сен-Жермен» та збірної Аргентини Ліонеля Мессі найкращим футболістом світу за підсумками 2022 року.

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Також повідомлялося, що російський футбольний союз, ФІФА та УЄФА сформують робочу групу щодо повернення російської збірної та клубів у міжнародні футбольні турніри.

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