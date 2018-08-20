Військові у Латвії відпрацюють вторгнення «зелених чоловічків»
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Розсилка
У навчаннях «Намейс 2018» візьмуть участь майже 10 тисяч осіб
У Латвії почалися військові навчання «Намейс 2018» - найбільші після відновлення незалежності у країні.
Про це повідомляє міністерство оборони Латвії, передає Delfi.
Як розповів командувач Національними збройними силами Латвії Леонід Калниньш, на навчаннях буде перевірятися здатність збройних сил захистити Латвію від будь-якого виду загрози.
«Це можливість тренувати не тільки збройні сили, але і обороноздатність Латвії в цілому, тому що в навчаннях візьмуть участь партнери», - сказав він.
У навчаннях «Намейс 2018» візьмуть участь військовослужбовці, ополчення, співробітники структур МВС, представники союзних армій - загалом майже 10 тисяч осіб.
Як заявив Калниньш, під час навчань буде враховуватися досвід подій в Україні, тому в них включені елементи гібридної війни, зокрема, спонтанне виникнення заворушень у двох містах з участю озброєних людей без знаків розрізнення. Спочатку заворушення будуть придушуватися структурами внутрішніх справ, а потім їм на допомогу прибудуть збройні сили. У ролі противників виступлять солдати союзників з НАТО.
Військові навчання в Латвії триватимуть до 2 вересня.