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    У світі

    Військові у Латвії відпрацюють вторгнення «зелених чоловічків»

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    Військові навчання &laquo;Намейс 2018&raquo; в Латвії триватимуть до 2 вересня - Військові у Латвії відпрацюють вторгнення «зелених чоловічків»
    ФОТО: Ēriks Kukutis
    Військові навчання «Намейс 2018» в Латвії триватимуть до 2 вересня

    У навчаннях «Намейс 2018» візьмуть участь майже 10 тисяч осіб

    У Латвії почалися військові навчання «Намейс 2018» - найбільші після відновлення незалежності у країні.

    Про це повідомляє міністерство оборони Латвії, передає Delfi.

    Як розповів командувач Національними збройними силами Латвії Леонід Калниньш, на навчаннях буде перевірятися здатність збройних сил захистити Латвію від будь-якого виду загрози.

    «Це можливість тренувати не тільки збройні сили, але і обороноздатність Латвії в цілому, тому що в навчаннях візьмуть участь партнери», - сказав він.

    У навчаннях «Намейс 2018» візьмуть участь військовослужбовці, ополчення, співробітники структур МВС, представники союзних армій - загалом майже 10 тисяч осіб.

    Як заявив Калниньш, під час навчань буде враховуватися досвід подій в Україні, тому в них включені елементи гібридної війни, зокрема, спонтанне виникнення заворушень у двох містах з участю озброєних людей без знаків розрізнення. Спочатку заворушення будуть придушуватися структурами внутрішніх справ, а потім їм на допомогу прибудуть збройні сили. У ролі противників виступлять солдати союзників з НАТО.

    Військові навчання в Латвії триватимуть до 2 вересня.

     

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