Військові у Латвії відпрацюють вторгнення «зелених чоловічків»



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ФОТО: Ēriks Kukutis Військові навчання «Намейс 2018» в Латвії триватимуть до 2 вересня

У навчаннях «Намейс 2018» візьмуть участь майже 10 тисяч осіб

У Латвії почалися військові навчання «Намейс 2018» - найбільші після відновлення незалежності у країні.

Про це повідомляє міністерство оборони Латвії, передає Delfi.

Як розповів командувач Національними збройними силами Латвії Леонід Калниньш, на навчаннях буде перевірятися здатність збройних сил захистити Латвію від будь-якого виду загрози.

«Це можливість тренувати не тільки збройні сили, але і обороноздатність Латвії в цілому, тому що в навчаннях візьмуть участь партнери», - сказав він.

У навчаннях «Намейс 2018» візьмуть участь військовослужбовці, ополчення, співробітники структур МВС, представники союзних армій - загалом майже 10 тисяч осіб.

Як заявив Калниньш, під час навчань буде враховуватися досвід подій в Україні, тому в них включені елементи гібридної війни, зокрема, спонтанне виникнення заворушень у двох містах з участю озброєних людей без знаків розрізнення. Спочатку заворушення будуть придушуватися структурами внутрішніх справ, а потім їм на допомогу прибудуть збройні сили. У ролі противників виступлять солдати союзників з НАТО.

Військові навчання в Латвії триватимуть до 2 вересня.