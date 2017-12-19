Влада Афганістану почала прямі переговори з «Талібаном» - ЗМІ

Кабул не коментує переговори, а «Талібан» їх заперечує

З’являються новини про можливий початок неофіційних переговорів в Туреччині між представниками офіційного уряду Афганістану і терористичного угрупування «Талібан». Як повідомляє «Голос Америки», серед учасників делегації «Талібану» є і представники офісу цього угруповання, який розміщений в Катарі. Метою



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Представники терористичного угрупування «Талібан»

Кабул не коментує переговори, а «Талібан» їх заперечує

З’являються новини про можливий початок неофіційних переговорів в Туреччині між представниками офіційного уряду Афганістану і терористичного угрупування «Талібан».

Як повідомляє «Голос Америки», серед учасників делегації «Талібану» є і представники офісу цього угруповання, який розміщений в Катарі.

Метою цих переговорів є обговорення механізмів, які створили б основу для початку офіційних переговорів щодо мирної угоди. Уряд Туреччини при цьому сприяє проведенню даних переговорів.

Офіційний Кабул відмовився коментувати дані новини. В той же час Забіхулла Маджахід, який представляє «Талібан», заперечив сам факт неофіційних контактів.

Паралельно із цим у столиці Афганістану перебуває делегація із 15 осіб, яка представляє Раду Безпеки ООН. Головним предметом переговорів мають стати питання безпеки в країні і політичного врегулювання конфлікту.