Влада Афганістану почала прямі переговори з «Талібаном» - ЗМІ
- Сьогодні, 11:18
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Кабул не коментує переговори, а «Талібан» їх заперечує
З’являються новини про можливий початок неофіційних переговорів в Туреччині між представниками офіційного уряду Афганістану і терористичного угрупування «Талібан».
Як повідомляє «Голос Америки», серед учасників делегації «Талібану» є і представники офісу цього угруповання, який розміщений в Катарі.
Метою цих переговорів є обговорення механізмів, які створили б основу для початку офіційних переговорів щодо мирної угоди. Уряд Туреччини при цьому сприяє проведенню даних переговорів.
Офіційний Кабул відмовився коментувати дані новини. В той же час Забіхулла Маджахід, який представляє «Талібан», заперечив сам факт неофіційних контактів.
Паралельно із цим у столиці Афганістану перебуває делегація із 15 осіб, яка представляє Раду Безпеки ООН. Головним предметом переговорів мають стати питання безпеки в країні і політичного врегулювання конфлікту.