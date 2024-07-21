Українські біженці в Ірландії «розчаровані»: The Times назвала причину

Родини масово переселяють

Українці, які були змушені тікати від війни до Ірландії, засмучені через політику країни. Українським біженцям доводиться переселятися, знову повертаючись до того, з чого починали. Видання The Times пише, що в той час як Міністерство у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді веде роботу з консолідації пропозиції житла для українських біженців та осіб, які претендують на міжнародний захист, згортаючи низку контрактів із постачальниками, багато українців переселяються в нові центри або залишаються під загрозою виселення.

Джон Леннон, виконавчий директор групи із захисту прав людини та підтримки мігрантів, сказав, що переїзд з однієї громади в іншу після тривалого періоду інтеграції «засмучує» біженців.

Ольга Іамтсун, яка опікується питаннями місцевого розвитку у Вексфорді,каже, що сім'ї були вирвані з громад, які їх прийняли після прибуття до Ірландії, коли люди тікали від війни.

«Є сім'ї з дітьми – дітям доводиться змінювати школу. Це стрес. Ми намагаємося інтегрувати людей у Вексфорді, щоб вони почувалися комфортно, але ваше життя – це не те, що ви можете спакувати у валізу і перевезти в інше місце», – сказала вона.

Департамент інтеграції заявив, що скорочує кількість контрактів на розміщення українських біженців, зокрема з причин, пов'язаних із дотриманням вимог. Вони виникають, коли постачальник не відповідає необхідним стандартам обслуговування, передбаченим контрактом, – починаючи від здоров'я, безпеки та благополуччя бенефіціарів тимчасового захисту у фінансованих державою установах і закінчуючи завищеною платою за використання їхнього житла.

«Департамент також скорочує кількість контрактів, щоб за можливості повернути житло в приватний сектор і забезпечити співвідношення ціни та якості, а також посилити нагляд. Це призведе до того, що людей буде переведено в інші місця», – сказав представник департаменту.

На сьогодні вже переселили 2 522 українців. У департаменті визнають, що людям, яких переселяють, нелегко, але житло, що фінансується державою, може бути замінено. Ті, хто хоче залишитися в вподобаному населеному пункті, можуть знайти собі житло самостійно, але на практиці не у всіх виходить це зробити.

Нагадаємо, в Ірландії планують скоротити пенсії та виплати з інвалідності 2500 біженців з України. Про це повідомила міністерка соціального захисту Хізер Хамфріс. Скорочення допомоги стосуватиметься людей, які проживають у державному житлі з харчуванням. В уряді Ірландії підтвердили, що скорочення виплат для українських біженців, які проживають у наданому державою житлі з повним обслуговуванням, стосуватиметься і вразливих категорій.

Раніше стало відомо, що Ірландія закриває центри для розміщення біженців з України. Влада Ірландії має намір найближчими місяцями закрити «значну кількість» центрів розміщення біженців з України на тлі їхнього часткового звільнення після обмеження заходів підтримки українців у країні.