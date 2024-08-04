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Звільнений російський опозиціонер Яшин: Ключове завдання усіх людей – порятунок України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Звільнений російський опозиціонер Яшин: Ключове завдання усіх людей – порятунок України
Опозиціонер жодного разу не сказав про те, що війну проти України веде Росія, називаючи її війною Путіна
фото: скріншот

Російський опозиціонер визнав, що невдало висловився про необхідність переговорів з РФ

Ключове завдання для всіх людей, які хочуть жити у вільному світі, – це порятунок України. Порятунок України від Путіна – це правильний вибір і з прагматичної, і з моральної точки зору, та відповідає реальним інтересам Росії. Про це під час прямого ефіру на своєму YouTube каналі заявив російський опозиціонер Ілля Яшин, який вийшов на волю завдяки обміну.

За його словами, якщо Путін зжере Україну, це буде не лише трагедія українського народу.

«Путін піде далі. Путін сам стане нахабнішим, він зробить нахабнішим і рішучішим інших диктаторів в інших частинах світу. Патріотична позиція – це вимагання вивести війська з України», – додав політик.

При цьому він також спробував пояснити свої попередні висловлювання щодо необхідності мирних переговорів між Україною і Росією. Яшин визнав, що Путін може цим скористатися, аби наростити військову міць, аби з новими силами піти на Україну і ніщо йому не завадить. Однак вважає, що пауза потрібна і Україні, аби стати сильнішою.

Яшин також зазначив, що перші коментарі та інтерв’ю після звільнення були невдалими через брак інформації про те, що насправді відбувається, зокрема і у війні Росії проти України.

«Мені надсилали деякі матеріали поштою. Не всі проходили цензуру. Я намагався залишатися в інформаційному полі. Проте, повинен визнати, що значною мірою з цього контексту я випав. Три дні я перебуваю на волі та це усвідомлюю. Я розумію, деякі слова стають прямо тригерами, які викликають роздратування, негативну реакцію. Коли я вимовив слово «переговори» в інтерв'ю «Дождю» третього серпня, мені почали дорікати мало не у підігруванні Путіну, що нібито я нав'язую Україні якісь переговори. Я розумію, що це було не дуже вдале інтерв'ю, я маю чіткіше формулювати свої думки і пояснювати, що маю на увазі», – сказав Яшин.

При цьому, слід зазначити, що він жодного разу не сказав про те, що війну проти України веде Росія, називаючи її війною Путіна. Головною жертвою Яшин вважає український народ, але зазначає, що страждають від неї і росіяни. На думку Яшина, російська агресія проти України не є локальним конфліктом. 

«Війна Путіна з Україною є частиною великого глобального протистояння, яке розгортається в історії людської цивілізації. Це протистояння між тиранією та свободою... це глобальне протистояння, головною жертвою якого стала Україна. Основна жертва агресії Путіна – український народ. Але росіяни також страждають, вони не можуть нормально жити ні в Білгороді, ні в Курську… Я друг України. Тим українським громадянам, які критикують мене, які гніваються на мене, хочу сказати, що я не ворог для вас. Бажаю вашій країні миру», – сказав російський опозиціонер. 

На першій пресконференції після звільнення з тюрми Ілля Яшин заявив, що називає своє вивезення до Німеччини незаконним, і що напередодні великого обміну письмово відмовився від нього. Окрім того, в інтерв’ю телеканалу «Дождь» він заявив про необхідність мирних переговорів між Україною і Росією.

Зазначимо, у грудні 2022 року Іллю Яшина засудили до восьми з половиною років колонії загального режиму за розповідь про те, як окупанти вбивали жителів Бучі. 

Нагадаємо, 30 липня стало відомо, що російського політика та опозиціонера Іллю Яшина вивезли з колонії № 3 у Смоленській області, де він перебував після вироку у справі про «розповсюдження фейків про російську армію з мотивів політичної ненависті».

1 серпня пройшов масштабний обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною. РФ у рамках угоди передала країнам Заходу 16 осіб, серед яких був Ілля Яшин.

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Теги: росія путін політика звільнення переговори обмін

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