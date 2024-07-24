Мінсоцполітики оприлюднило фактичний розмір прожиткового мінімуму
Міністерство соціальної політики надало інформацію щодо фактичного розміру прожиткового мінімуму на одну особу
7 064,62 грн – це фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну людину станом на червень. Такі розрахунки оприлюднила профспілка працівників освіти і науки з посиланням на відповідні показники Міністерства соціальної політики.
Згідно з розрахунками Мінсоцполітики, розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у червні 2024 року становить – 7 064,62 грн (8 089,28 грн – з урахуванням суми обов’язкових платежів).
Основні напрямки витрат, за даними Мінсоцполітики:
- продукти – 3 724,75 грн;
- непродовольчі товари – 1 196,57 грн;
- комунальні платежі – 2460,85 грн;
- послуги зв'язку – 67,75 грн.
Оплату житлово-комунальних послуг розділяють:
- житло – 188,1 грн;
- тепло – 555,6 грн;
- водопостачання – 45,7 грн;
- водовідведення – 62,28 грн;
- електроенергія – 302,4 грн;
- газопостачання – 58,35 грн;
- витрати на транспорт – 375 грн;
- побутові послуги – 625,9 грн;
- зв'язок – 67,7 грн;
- послуги культури – 179,4 грн.
Нагадаємо, що раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що прожитковий мінімум, від якого залежить розмір соціальних виплат в Україні, не буде ані підвищуватися, ані зменшуватися.
Зауважимо, що в бюджеті України на 2025 рік не планується підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії та мінімальної зарплати.
До слова, український уряд оновив меморандум із Міжнародним валютним фондом (МВФ), який надасть фінансову допомогу у розмірі $8 млрд. Однак один із пунктів домовленостей передбачає підвищення тарифу на газ та електроенергію для населення.
Як повідомлялося, Міністерство економіки України переглянуло свої прогнози щодо економічної ситуації в країні на 2024 рік, покращивши очікування щодо зростання зарплат та зниження інфляції.
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