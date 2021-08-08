«Малі річки – не смердючки». У Вінниці досліджували річку Дьогтянець (фото)

Річка засмічена, але подекуди її простір схожий на дикий світ, куди ніколи не ступала нога людини

Річка засмічена, але подекуди її простір схожий на дикий світ, куди ніколи не ступала нога людини

Два десятки учасників 1 серпня пройшлися узбережжям річки, яка впадає у Вишенське озеро Вінниці

П’ятничанка, Тяжилівка, Вишня, Каліча – це все назви малих річок міста Вінниці. На їх берегах будують житло, перекривають на ставки та скидають відходи. Малі річки перетворюються на болота та відстійники відходів. Але невдовзі це планують змінити. Волонтери та представники комунальних підприємств досліджували малу річку Дьогтянець, повідомляє видання 20 хвилин-Вінниця.

«Це наче Нарнія у Вінниці»

Олександр Вешелені, який є директором департаменту туризму міськради, був на цій екскурсії. На своїй фейсбук-сторінці він називає Дьогтянець «паралельним всесвітом».

«Зліва залишаються панельки, а справа – стихійні городи і край промзони. А довкола – світ, трохи схожий на Нарнію, Зачарований ліс і Терабітію, – пише Вешелені. – Це долина малої річки Дьогтянець, яка досі протікає між Слов'янкою і Вишенькою. Коли ти живеш у місті, хай навіть не мільйоннику, так важливо відчувати близькість недоторканого».

Ігор Ососков, теж один з учасників екскурсії малою річкою, розказує, що Дьогтянець у межах міста має три виражених ділянки: Перший відрізок – річка засмічена поблизу багатоповерхівок, а там, де до неї виходять городи приватного сектору, за багато років утворився прекрасний природній простір. Другий відрізок – річище потерпає від наявності гаражних кооперативів. У неї скидають купу сміття. Третій відрізок – на ділянці нижче вулиці Василенка річка виглядає найбільш «здоровою».

«За генеральним планом річку планувалося поховати в колектор та побудувати над нею дорогу. Але наміри змінилися. Природній простір Дьогтянця – майбутня рекреаційна зона», – пише Ігор Ососков.

Що буде далі

Проєкт «Малі річки Вінниці» реалізується за підтримки грантового проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ»: фінансується урядами Німеччиник і Швейцарії.

Як зазначила координаторка «Малих річок Вінниці» Янна Чайковська, під час фінальної дискусії учасники говорили про те, як змінити простори навколо таких річок та розширити їх потенціали.

«Ми багато говорили про проблеми, конфлікти та виклики. Однак, значно більше учасникам хотілось говорити про цінності таких просторів та їх потенціали. Це означає, що вінничани готові до трансформації свого сприйняття малих річок. А це є основним підґрунтям для того, щоб і самі малі річки почали змінюватись», – розповіла Янна Чайковська.

Інститут розвитку міст та Агенція просторового розвитку зафіксували результати дослідження на мапі, яку невдовзі презентують на загал. Малі річки планується інтегрувати їх у міське життя. Для цього будуть проведені обговорення із містянами, які живуть поблизу.

Нагадаємо, 38-річний Михайло Девдера з села Качківка Ямпільської ОТГ на Вінниччині – вчитель інформатики у місцевій школі. Коли ж повертається додому, створює велосипедні дива. Каже: далося взнаки навчання на «трудовика» у педагогічному виші, а також гени. Він створив саморобну триколісну електровеломашину.

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