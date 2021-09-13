Вагнергейт. Зеленського не можна викликати на засідання слідчої комісії – «слуга» Безугла

Безугла заявила, що «за результатами опрацювання матеріалів» викликати президента «не виникало потреби»

Парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо вагнергейту не буде викликати президента Володимира Зеленського на засідання, бо він особа недоторкана. Про це журналістам заявила голова ТСК, народна депутатка від монобільшості Мар'яна Безугла.

«Якщо говорити про верховного головнокомандувача, то ТСК не має права його викликати, оскільки він є особою недоторканною. Крім того, за результатами опрацювання матеріалів, що мають відношення безпосередньо до справи оперативного листування та інших документів, які показують конкретні дії та конкретне прийняття рішень, в нас не виникало потреби», – говорить Безугла.

Нагадаємо, від початку скандалу в Офісі президента неодноразово заперечували саме існування операції із захоплення «вагнерівців». Опозиція вимагала створити ТСК для розслідування зриву спецоперації з вересня 2020 року.

19 травня «слуги» в парламенті провалили постанову про створення ТСК для розслідування зриву спецоперації із затримання «вагнерівців», яку підтримувала опозиція на чолі з «Європейською солідарністю», але утворили іншу ТСК – «З розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, які сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України». Проте у постанові не вказано, які конкретно випадки розслідуватиме ТСК і часові рамки розслідуваних подій.

Головою комісії призначили депутатку «Слуги народу» Мар'яну Безуглу, заступником – депутата ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Як заявила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, тема «вагнергейту» замовчується владою, і якби не резонансне розслідування телекомпанії CNN, Банкова й далі б говорила, що ніякої спецоперації не було.

Також партія Порошенка звинуватила «слуг» у брехні.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».



